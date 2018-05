Falta combustível em onze aeroportos neste sábado, diz Infraero

A Infraero informou que são onze os aeroportos sob sua administração com falta de querosene de aviação na manhã deste sábado, 26. É um reflexo da greve dos caminhoneiros, que chegou ao sexto dia com bloqueios de estradas pelo país.

Os aeroportos não estão fechados, podem receber pousos e fazer decolagens, mas a orientação para as companhias aéreas é que, ao pousar em algum desses terminais, é preciso que a aeronave tenha combustível suficiente para a próxima etapa de voo.

Os aeroportos onde há falta de querosene são: Carajás (PA), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Palmas (TO), Goiânia (GO), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Recife (PE), Maceió (AL) e Vitória (ES).

A Infraero informa que aguarda a chegada de carretas dos fornecedores de combustível nesses aeroportos, mas no momento não há previsão de quando isso pode ocorrer. Passageiros devem verificar junto às companhias aéreas se os voos estão mantidos.

Brasília

Concedido para a administração privada, o Aeroporto de Brasília segue sem combustível. Em nota, a Inframérica informa que, até as 7h da manhã deste sábado, 26, nenhum caminhão de combustível havia conseguido chegar para abastecer as reservas. Até o momento, completa a Inframérica, já foram cancelados quarenta voos, 31 de chegada e nove de partida.