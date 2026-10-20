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Falhas no Smart Sampa expõem Sentinelx e contrato de R$ 588 milhões

Acordo com a prefeitura prevê multas e outras sanções por descumprimento de obrigações

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h00
Central de monitoramento do Smart Sampa, em São Paulo
Central de monitoramento do Smart Sampa, em São Paulo (Prefeitura de São Paulo/Divulgação)
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Falhas no Smart Sampa expõem Sentinelx e contrato de R$ 588 milhões Priorize VEJA no Google

A Sentinelx, empresa responsável pela plataforma tecnológica utilizada no Smart Sampa, tornou-se o centro de uma controvérsia sobre a segurança do sistema que monitora milhões de paulistanos. Criada depois da assinatura do contrato original, a companhia passou a integrar o consórcio responsável pelo programa, contratado pela Prefeitura de São Paulo por R$ 588 milhões. Agora, as vulnerabilidades reveladas pelo UOL levantam questionamentos não apenas sobre a capacidade de proteção dos dados, mas também sobre o cumprimento das obrigações contratuais.

Credenciais expostas na internet permitiam acessar imagens de mais de 58 mil câmeras, inclusive em escolas e unidades de saúde. O acesso à plataforma da Sentinelx não exigia autenticação em duas etapas. Especialistas também apontaram vulnerabilidades em interfaces que poderiam permitir a inserção de registros falsos de reconhecimento facial e placas de veículos.

O contrato firmado com o Consórcio Smart City SP, recebido pelo Radar Econômico, porém, estabelece expressamente a responsabilidade da contratada pela segurança dos sistemas e da infraestrutura. O documento determina a adoção das melhores práticas de proteção de dados, exige profissionais experientes em segurança da informação e prevê a comunicação de ocorrências anormais em até 24 horas. Em caso de descumprimento contratual, há previsão de multas e outras penalidades. A Sentinelx substituiu formalmente a Camerite na composição do consórcio por meio de um aditivo assinado em janeiro de 2026.

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Outro ponto sensível é a fiscalização. A prefeitura informou não ter acesso ao código-fonte nem aos modelos de inteligência artificial empregados no reconhecimento facial e admitiu não realizar auditorias independentes desses algoritmos. O episódio levanta dúvidas sobre como o município verifica a segurança de uma tecnologia utilizada em larga escala e quais mecanismos possui para responsabilizar seus fornecedores.

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