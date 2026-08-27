Falha no Caixa Tem: veja se o aplicativo já voltou a funcionar

A Caixa Econômica Federal afirmou que foi constatada instabilidade no funcionamento do APP Caixa Tem. Questionada por VEJA Negócios sobre quando a situação se normalizaria, a companhia disse que o sistema foi normalizado ao fim da manhã desta quinta-feira, 27.

Mais cedo, o site Dowdetector registrou falhas no aplicativo da Caixa Tem pelo segundo dia consecutivo. Segundo o Dowdector, foram registrados cerca de 1 mil relatos de falha no aplicativo da Caixa. No horário das 7h30, o Caixa Tem tinha apontamento de falha por outros 1 mil usuários. Ontem, cerca de 1.600 usuários relataram falha do aplicativo por volta das 9h30.

De acordo com o Dowdetector, 56% das falhas aconteceram em tentativa de login. Outros 41% foram reportados por falha no aplicativo móvel. Já 1% das reclamações eram do mobile banking. No site, usuários mostravam indignação com a falta de acesso ao aplicativo.

“Ainda continuo sem conseguir entrar no APP Caixas Tem. Temos que ser indenizados por isso, conta para pagar, comprar alimento e não tem como! Já são dois dias já!”, disse uma usuária do Dowdetector identificada como Rosa de Souzana.

Continua após a publicidade

Em nota, a Caixa disse que foi constatada instabilidade no funcionamento do APP Caixa Tem. “O sistema já foi normalizado”, conclui a companhia.