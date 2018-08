Falha na Caixa atrasa depósito em conta de aposentadorias do INSS

Uma falha no sistema da Caixa Econômica Federal atrasou o pagamento de aposentados e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem o benefício no banco. O dinheiro não caiu na conta dos beneficiários e quem foi até a agência sacar encontrou o saldo zerado.

Ao constatar o problema, muitos aposentados se queixaram do atraso nas redes sociais. Mas nenhuma resposta foi dada a eles pelas redes sociais.

O pagamento da aposentadoria é feito de acordo com o número final do cartão de benefício. Hoje, seria o pagamento de segurados que ganham até o salário mínimo e cartão de benefício final 8. Também receberiam aposentados que ganham acima do mínimo com cartão final 1 e 6.

A Caixa informa que “houve um atraso no processamento dos benefícios do INSS, que foram creditados ao longo do dia”.