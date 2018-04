Falha do Itaú deixa sem pagamento agendamentos feitos para o dia 10

Correntistas do Itaú Unibanco que agendaram pagamentos de boleto para o último dia 10 podem ser surpreendidos com a notícia de que estão inadimplentes. É que uma falha interna do banco fez com que parte dos pagamentos agendados não fosse efetivada.

Os clientes que não têm o hábito de checar se o pagamento foi feito começam a receber avisos agora dos credores de que a conta em aberto. Ou seja, o pagamento está atrasado e sujeito ao pagamento de multa e juros.

Procurado, o Itaú confirmou o problema e disse que está contatando os clientes afetados e orientado sobre os procedimentos a serem tomados. Uma dessas pessoas disse a VEJA que ainda não recebeu nenhuma ligação do banco.

“A questão já foi solucionada e o banco lamenta qualquer transtorno causado. Os clientes estão sendo contatados e orientados sobre como proceder”, informa o Itaú Unibanco.