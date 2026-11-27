O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorizou nesta sexta-feira, 27, a liberação de R$ 316,4 milhões retidos na liquidação do Banco Master para o Banco de Brasília (BRB). A decisão também permite a retomada dos repasses regulares de parcelas de contratos de cessão de carteiras de crédito entre as duas instituições, desde que não haja controvérsia sobre a titularidade dos valores.

A autorização foi concedida parcialmente no âmbito da Petição 16.286, após manifestações da Procuradoria-Geral da República (PGR), do Banco Central e da empresa responsável pela liquidação do Master, a EFB Regimes Especiais de Empresas. O entendimento é que os recursos liberados correspondem a créditos cuja titularidade está identificada e não apresenta disputa ou irregularidade.

O raio-x dos ministros do STF

Por que Fachin autorizou a liberação?

Segundo a decisão, a liquidante informou que identificou contratos de cessão de carteiras de crédito entre o Master e o BRB que não apresentam controvérsias. O Banco Central, responsável pela supervisão da liquidação, defendeu a retomada dos fluxos financeiros nessas condições.

Fachin afirmou que não há dúvida sobre o direito do BRB de receber os R$ 316,4 milhões. “Nessa extensão, não há dúvida sobre o direito do BRB de ver liberado este montante, e a restituição não configura pagamento preferencial a credor da massa”, escreveu o ministro. Segundo ele, os valores não integram o montante que o bloqueio busca preservar para uma futura reparação de danos.

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O que continua bloqueado?

A decisão mantém retidos os recursos relacionados a créditos cedidos a mais de um interessado, além daqueles em que existam divergências entre contratos e registros, inconsistências de saldo, falta de individualização ou questionamentos relevantes de terceiros. Esses valores deverão permanecer segregados e sob a administração da liquidante até que a titularidade seja definida.

A EFB informou que a antiga administração do Master havia cedido os mesmos direitos creditórios a mais de uma instituição, entre elas o BRB, o BTG, a Qista S.A./PlacarPay e a Travessia Securitizadora. Esses créditos somam R$ 218,4 milhões, dos quais R$ 121,3 milhões foram recebidos e estão retidos para apuração. Fachin rejeitou o pedido para que esses recursos fossem depositados em conta do BRB enquanto persistir a disputa.

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Quais são as obrigações da liquidante?

O ministro determinou que a EFB informe ao STF, em até 15 dias, os valores restituídos ao BRB. A empresa também deverá apresentar, a cada 30 dias, demonstrativos dos repasses posteriores.

A decisão não altera o bloqueio dos demais ativos da massa liquidanda nem antecipa a definição sobre créditos cuja titularidade permanece em disputa. Fachin também rejeitou outros pedidos do BRB e do Distrito Federal, incluindo a nomeação cautelar do banco como administrador dos valores bloqueados e dos ativos da massa liquidanda.

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