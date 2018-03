Facebook vai restringir acesso a dados pessoais de usuários

“Nós estamos mudando o Facebook Login, reduzindo os dados que um app pode pedir para login a partir do Facebook sem uma revisão prévia. Nesses casos, apenas nome, foto de perfil e endereço de e-mail serão fornecidos. Se o app quiser acesso a qualquer outro dado, isso exigirá nossa aprovação”, informa o Facebook em nota.

No comunicado, a empresa diz que “proteger as informações das pessoas é a coisa mais importante que faz”. “O que aconteceu com a Cambridge Analytica foi uma violação à confiança depositada pelo Facebook. Mais importante ainda, isso foi uma violação à confiança que as pessoas têm no Facebook em proteger seus dados quando eles são compartilhados.”

A empresa diz que já vinha adotando medidas para melhorar o acesso a esse tipo de informação. Antes, a usar um app conectado ao Facebook, como o calendário que mostra as datas de aniversários de amigos ou aquele que usa fotos para fazer uma brincadeira, era permitido que as pessoas fizessem login e compartilhassem quem eram seus amigos e algumas informações a respeito deles. O Facebook passou então a exigir que os desenvolvedores pedissem permissão às pessoas antes de acessar os dados que precisavam para rodar seus apps.

“Nós vamos ter um padrão ainda mais rigoroso sobre como os desenvolvedores criam apps no Facebook e o que as pessoas devem esperar deles e, mais importante, de nós”, diz o Facebook.

Uma das mudanças é a investigação de todos os apps que tiveram acesso a grandes quantidades de informações antes da mudança feita em 2014 para reduzir o acesso a dados. “Se encontrarmos desenvolvedores que fizeram mau uso de informação pessoal identificável, eles serão banidos da nossa plataforma”, diz o fundador Mark Zuckerberg em postagem no Facebook.

Depois disso, as pessoas serão informadas se foram afetadas e alguns apps poderão ser removidos, assim como aqueles não usados por três meses consecutivos.

Para finalizar, o programa de recompensa para falhas técnicas do Facebook será expandido, com a finalidade de que pessoas possam se reportar ao encontrarem mau uso de dados por desenvolvedores de aplicativos.