Facebook vai privilegiar publicações regionais na linha do tempo

O Facebook dará mais visibilidade a postagens regionais na linha do tempo dos usuários. Os Estados Unidos serão os primeiros a receber a mudança e a expansão alcançará outros países ainda neste ano. O objetivo é privilegiar informações próximas da realidade dos usuários e coibir a proliferação das chamadas fake news.

As publicações mais revelantes, ao levar em consideração esse filtro, serão privilegiadas apenas se o usuário seguir a página que fez o post ou a pessoa que compartilhou a história.

“As notícias locais ajudam a construir a comunidade – tanto online quanto offline. É importante garantir que o tempo que gastamos no Facebook seja valioso”, afirmou Mark Zuckerberg, fundador da rede social.

No início do ano, o CEO já havia anunciado mudanças na linha do tempo – que passou a restringir publicações de marcas e veículos de comunicação para dar mais espaço as postagens de amigos e familiares.

Na época, ele afirmou que conteúdos públicos feitos por negócios ou pela mídia estavam “tumultuado os momentos pessoais que nos levam à conexão com outras pessoas”.

Com o anúncio, as ações do Facebook caíram mais de 4% tanto na bolsa de Nova York como no Ibovespa.