Facebook testa cobrança de assinaturas dentro dos grupos

O Facebook anunciou nesta quarta-feira um novo modelo de monetização dentro da plataforma. A rede social está testando a cobrança de assinaturas para alguns grupos – os valores variam entre 4,99 dólares (cerca de 18,7 reais) e 29,99 dólares (112,9 reais). Com o pagamento, o usuário tem acesso a um conteúdo exclusivo, que inclui vídeos e tutoriais. A novidade foi confirmada pelo site americano CNET.

Em entrevista ao site CNET, o diretor de grupos no Facebook, Alex Deve, disse que o recurso está sendo testado por poucos grupos. Um deles chama-se Declutter My Home (Esvazie minha casa, em tradução livre). “Estão criando um subgrupo chamado Organize My Home (Organize minha casa)”, contou. Segundo ele, os membros deste grupo poderão acessar uma lista de tarefas e trabalhar com outros participantes em projetos. A assinatura custa 14,99 dólares (aproximadamente 56,4 reais).

Recentemente, debateu-se a possibilidade de pagar para ter uma conta na rede social – em contrapartida, o Facebook deixaria de coletar dados de seus usuários. Ainda assim, Deve disse ao CNET que o Facebook decidiu criar o recurso após feedback dos administradores de grupo, que queriam uma forma de monetizar dentro da plataforma.