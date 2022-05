Facebook recebe acusações de interferência na Austrália

No início de 2021, o Facebook (agora Meta) removeu diversas funcionalidades de interação com conteúdos de notícias presentes na plataforma. As restrições, em território australiano, foram em resposta ao News Media Bargaining Code, legislação então proposta pelo governo da Austrália, que forçaria as grande plataformas digitais a pagarem por hospedar conteúdos de notícias. Na quinta- feira, 5, segundo revelações do The Wall Street Journal, as ações da Big Tech foram mais drásticas do que previamente noticiado.

Com base em documentos e testemunhos apresentados às autoridades dos EUA e da Austrália, foi revelado como a plataforma deliberadamente bloqueou páginas de governo no ano passado na tentativa de pressionar pela derrubada da legislação australiana, incluindo páginas de hospitais, serviços de emergência e instituições de caridade. Documentos mostram que, supostamente, a companhia não usou a sua base de dados pré-definida sobre as organizações de notícias, e sim criou um novo algoritmo para rotular e ajudar na derrubada de qualquer página como 60% de conteúdo noticioso.

Na época, após dias de negociação com o governo australiano, o Facebook concordou em reverter sua decisão de bloqueio das páginas. Algumas solicitações da plataforma foram atendidas e a legislação foi aprovada pela Câmara dos Representantes da Austrália no final de fevereiro de 2021, com alterações. O código entrou em vigor no dia 3 de março de 2021 e abriu precedentes para outros países seguirem o mesmo caminho.

No Brasil, o Projeto de Lei 1354/21 propõe alteração do Marco Civil da Internet e, dentre outros pontos, obriga plataformas digitais com veiculação de conteúdo noticioso, como Google e Facebook, a dividir com a mídia as receitas publicitárias alcançadas com a reprodução das notícias. No final de 2021 foi realizada uma audiência pública sobre o projeto, com a participação de representantes das companhias digitais. No momento, o PL tramita na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara.