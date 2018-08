Facebook pede a bancos informações financeiras de usuários

O Facebook informou nesta segunda-feira que está em negociações para aprofundar laços com bancos e instituições financeiras. O argumento é que essa cooperação pode ajudar empresas financeiras a melhorar o atendimento ao cliente.

Exemplo disso seria a possibilidade de usuários de empresas como o PayPal, o Citibank e a American Express poderem vincular suas contas financeiras com o Messenger e conversar com um representante de atendimento ao cliente.

O Wall Street Journal relatou que o Facebook pediu aos bancos que compartilhassem informações financeiras sobre clientes, incluindo transações com cartões e saldo em conta corrente.

Uma porta-voz do Facebook disse que a empresa pode ver algumas informações financeiras dos usuários que optarem por isso, mas que os dados não serão utilizados para publicidade ou qualquer outra coisa.

“Não estamos usando essas informações além de possibilitar esses tipos de experiências”, afirmou o Facebook em comunicado. “Uma parte crítica dessas parcerias é manter as informações das pessoas seguras e protegidas”.

O Wall Street Journal afirmou que Facebook tem conversado com JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup e Bancorp para discutir possíveis ofertas que poderia hospedar para clientes de bancos no Facebook Messenger.

“A ideia é que a troca de mensagens com um banco pode ser melhor do que esperar no telefone”, disse a empresa.