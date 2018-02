Facebook lança recursos para celebrar o Dia do Amigo

O Facebook liberou novos recursos para celebrar o Dia do Amigo, celebrado neste domingo. Além dos vídeos compartilháveis com amigos, rede social criou uma espécie de prêmio virtual para os amigos. Dessa forma, é possível marcar o amigo ‘coração gigante’ ou aquela que ‘sabe me fazer rir’.

Ainda é possível criar figurinhas e compartilhar os prêmios no seu perfil do Facebook. Modelos pré-criados também estão disponíveis, como o ‘é muito amor’ para o amigo que mais usou a reação “amei” nas suas publicações.

Foram compartilhados 37,7 milhões de prêmios no Dia do Amigo em todo o mundo. O mais distribuído foi o “não tem tempo ruim’, com mais de 5 milhões de compartilhamentos.

Durante o domingo, a rede social também disponibilizou um vídeo personalizado para celebrar o Dia do Amigo com as lembranças dos usuários. Segundo o Facebook, mais de 750 milhões de novas amizades são formadas por dia.

Para a data, a rede social também incluiu três novos filtros de câmera.