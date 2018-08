Facebook fica fora do ar e usuários de vários países relatam problema

Usuários do Facebook de vários países relataram no Twitter que a rede social ficou fora do ar. Quem tentava acessar por computadores de mesa visualizava uma tela cinza, sem postagens.

O site DownDetector, que monitora problemas em diversas redes sociais e serviços, mostra que houve um pico de reclamações por volta das 13h desta sexta-feira.

No Instagram, usuários tiraram foto da página de acesso ao Facebook para mostrar o problema

Procurado, o Facebook ainda não informou o que está acontecendo. Por volta das 13h30, a rede há havia sido restabelecida.