Facebook alerta usuários brasileiros afetados por roubo de dados

O Facebook começou a alertar nesta quarta-feira, 17, os usuários brasileiros que tiveram seus dados vazados da rede social. Uma falha de segurança, no início do mês, permitiu o roubo de informações de 30 milhões de pessoas cadastradas.

Na época, a plataforma explicou que uma mudança de código abriu brecha para o ataque hacker. A alteração foi realizada na ferramenta de upload de vídeo em julho de 2017, impactando a aba “Ver Como” – a funcionalidade permite que os usuários visualizem o próprio perfil como se fossem os demais membros da rede social.

O alerta do Facebook deve aparecer no feed de notícias dos usuários afetados. Caso não receba o aviso, mas queira confirmar que suas informações estão seguras, é possível acessar a Central de Ajuda da rede social. No final da página, o usuário é orientado a conectar-se em sua conta do Facebook. Na sequência, uma mensagem explica se o perfil foi ou não afetado.

O Facebook admitiu que os invasores acessaram informações como nome de usuário, gênero, local/idioma, status de relacionamento, data de nascimento e religião. Em 14 milhões de contas, o vazamento de dados incluiu o tipo de aparelho usado para entrar na rede social, informações de educação e trabalho, últimos check-ins ou locais em que a pessoa foi marcada, páginas que a pessoa segue e pesquisas mais recentes.

A falha de segurança não afetou outros serviços da rede social como Messenger, Messenger Kids, Instagram e aplicativos de terceiros.