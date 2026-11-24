O risco de uma onda de recuperações judiciais na indústria brasileira de autopeças começa a ganhar contornos mais concretos. Empresas do setor já estão procurando consultorias especializadas em reestruturação empresarial, segundo Alexandre Temerloglou, CEO da Siegen. O executivo avalia que a acelerada transição tecnológica da indústria automobilística poderá agravar a situação financeira de fabricantes tradicionais de componentes.

“Essa transformação afetará substancialmente a cadeia de produção. Já estamos vendo problemas no horizonte e fomos procurados por empresas do setor”, afirma Temerloglou. A preocupação é que parte dessas companhias não tenha musculatura financeira para adaptar suas operações à nova realidade da indústria automobilística, sobretudo diante do elevado custo do crédito no Brasil.

O tamanho do desafio não é desprezível. A indústria brasileira de autopeças deverá faturar 272,2 bilhões de reais neste ano, segundo projeções do Sindipeças. Somente as fabricantes de componentes para motores e sistemas de transmissão, dois dos segmentos mais expostos ao avanço dos veículos totalmente elétricos, respondiam por quase 47 mil empregos distribuídos por 269 unidades industriais em 2024.

A transformação do mercado ocorre em velocidade impressionante. Em outubro, foram comercializados 54,5 mil veículos elétricos e híbridos no Brasil, alta de 155% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os modelos totalmente elétricos, que dispensam uma série de componentes mecânicos tradicionais, registraram crescimento de 171% no período.

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A transição tecnológica coincide com um dos momentos mais delicados da saúde financeira das empresas brasileiras dos últimos anos. O país encerrou setembro com um recorde de 8.478 companhias em recuperação judicial, número 21,2% superior ao registrado um ano antes, segundo o Monitor RGF-BIZDOC.

O temor dos especialistas é que fabricantes de autopeças sejam obrigadas a financiar a reinvenção de seus negócios justamente quando enfrentam maior dificuldade para obter dinheiro. A eletrificação abre novas oportunidades para a indústria, mas, para algumas empresas, o desafio será conseguir sobreviver financeiramente até que elas se materializem.