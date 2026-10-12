ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Extremos climáticos na Europa encarecem alimentos e pressionam contas públicas

Ondas de calor e estiagem reduzem colheitas, comprimem margens das empresas e obrigam governos a destinar recursos ao socorro de produtores

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 08h48
Terreno seco
Solo seco na França: mudanças climáticas geram perdas bilionárias (Wirestock/Reprodução)
Continua após publicidade
Extremos climáticos na Europa encarecem alimentos e pressionam contas públicas Priorize VEJA no Google

Um estudo realizado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) aponta que os eventos climáticos extremos provocaram perdas de 822 bilhões de euros na Europa entre 1980 e 2024. Dados também atribuídos ao centro de pesquisas Bruegel mostram como o calor e a seca pesam sobre a economia: em 2026, a onda de calor provocou prejuízos estimados em 15 bilhões de euros na França, enquanto os incêndios causaram perdas de 3,3 bilhões de euros na Espanha.

Com 9% do território europeu e do Reino Unido sob seca extrema, os danos vão além das lavouras. A redução das colheitas encarece os alimentos, pressiona as margens de supermercados e restaurantes e exige gastos públicos com socorro aos produtores, indenizações e recuperação de infraestrutura.

Áustria, França, Hungria e Itália mantêm fundos específicos para desastres climáticos, enquanto os demais países dependem de ajustes no orçamento, que podem atrasar a liberação de recursos. Para o período de 2028 a 2034, estão projetados 5 bilhões de euros em fundos de auxílio. O custo de um verão de calor intenso, porém, pode continuar aparecendo nas contas públicas e no bolso dos consumidores durante anos.

Para os governos, o desafio é atender às emergências sem comprometer outras despesas. Quando não há uma reserva para desastres, o socorro aos agricultores e a reconstrução de áreas atingidas disputam recursos com os serviços públicos. Ao mesmo tempo, a queda da produção pode reduzir a arrecadação, apertando o orçamento justamente quando cresce a necessidade de gastar.

Siga
Continua após a publicidade

Nas empresas, o impacto se espalha dos fornecedores ao consumidor. Com menos matéria-prima disponível, a indústria de alimentos enfrenta custos maiores, enquanto supermercados e restaurantes precisam decidir quanto conseguem repassar aos preços sem perder clientes. A sucessão de secas e ondas de calor também torna mais difícil planejar compras e investimentos: o que antes era tratado como uma perda excepcional passa a exigir espaço permanente nas contas.

Publicidade
TAGS:
Europa
mudanças climáticas
seca
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).