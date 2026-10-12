Extremos climáticos na Europa encarecem alimentos e pressionam contas públicas

Um estudo realizado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) aponta que os eventos climáticos extremos provocaram perdas de 822 bilhões de euros na Europa entre 1980 e 2024. Dados também atribuídos ao centro de pesquisas Bruegel mostram como o calor e a seca pesam sobre a economia: em 2026, a onda de calor provocou prejuízos estimados em 15 bilhões de euros na França, enquanto os incêndios causaram perdas de 3,3 bilhões de euros na Espanha.

Com 9% do território europeu e do Reino Unido sob seca extrema, os danos vão além das lavouras. A redução das colheitas encarece os alimentos, pressiona as margens de supermercados e restaurantes e exige gastos públicos com socorro aos produtores, indenizações e recuperação de infraestrutura.

Áustria, França, Hungria e Itália mantêm fundos específicos para desastres climáticos, enquanto os demais países dependem de ajustes no orçamento, que podem atrasar a liberação de recursos. Para o período de 2028 a 2034, estão projetados 5 bilhões de euros em fundos de auxílio. O custo de um verão de calor intenso, porém, pode continuar aparecendo nas contas públicas e no bolso dos consumidores durante anos.

Para os governos, o desafio é atender às emergências sem comprometer outras despesas. Quando não há uma reserva para desastres, o socorro aos agricultores e a reconstrução de áreas atingidas disputam recursos com os serviços públicos. Ao mesmo tempo, a queda da produção pode reduzir a arrecadação, apertando o orçamento justamente quando cresce a necessidade de gastar.

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Nas empresas, o impacto se espalha dos fornecedores ao consumidor. Com menos matéria-prima disponível, a indústria de alimentos enfrenta custos maiores, enquanto supermercados e restaurantes precisam decidir quanto conseguem repassar aos preços sem perder clientes. A sucessão de secas e ondas de calor também torna mais difícil planejar compras e investimentos: o que antes era tratado como uma perda excepcional passa a exigir espaço permanente nas contas.