Extremos climáticos na Europa encarecem alimentos e pressionam contas públicas
Ondas de calor e estiagem reduzem colheitas, comprimem margens das empresas e obrigam governos a destinar recursos ao socorro de produtores
Um estudo realizado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) aponta que os eventos climáticos extremos provocaram perdas de 822 bilhões de euros na Europa entre 1980 e 2024. Dados também atribuídos ao centro de pesquisas Bruegel mostram como o calor e a seca pesam sobre a economia: em 2026, a onda de calor provocou prejuízos estimados em 15 bilhões de euros na França, enquanto os incêndios causaram perdas de 3,3 bilhões de euros na Espanha.
Com 9% do território europeu e do Reino Unido sob seca extrema, os danos vão além das lavouras. A redução das colheitas encarece os alimentos, pressiona as margens de supermercados e restaurantes e exige gastos públicos com socorro aos produtores, indenizações e recuperação de infraestrutura.
Áustria, França, Hungria e Itália mantêm fundos específicos para desastres climáticos, enquanto os demais países dependem de ajustes no orçamento, que podem atrasar a liberação de recursos. Para o período de 2028 a 2034, estão projetados 5 bilhões de euros em fundos de auxílio. O custo de um verão de calor intenso, porém, pode continuar aparecendo nas contas públicas e no bolso dos consumidores durante anos.
Para os governos, o desafio é atender às emergências sem comprometer outras despesas. Quando não há uma reserva para desastres, o socorro aos agricultores e a reconstrução de áreas atingidas disputam recursos com os serviços públicos. Ao mesmo tempo, a queda da produção pode reduzir a arrecadação, apertando o orçamento justamente quando cresce a necessidade de gastar.
Nas empresas, o impacto se espalha dos fornecedores ao consumidor. Com menos matéria-prima disponível, a indústria de alimentos enfrenta custos maiores, enquanto supermercados e restaurantes precisam decidir quanto conseguem repassar aos preços sem perder clientes. A sucessão de secas e ondas de calor também torna mais difícil planejar compras e investimentos: o que antes era tratado como uma perda excepcional passa a exigir espaço permanente nas contas.