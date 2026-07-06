ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Exportadores e Flávio Bolsonaro participam de audiência sobre novo tarifaço nos EUA

Reuniões no Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos acontecem nesta segunda e terça-feira em Washington

Por Redação 6 jul 2026, 08h12
Flávio Bolsonaro, em nota no fim da noite de quarta-feira
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (./.)
Continua após publicidade
Exportadores e Flávio Bolsonaro participam de audiência sobre novo tarifaço nos EUA Priorize VEJA no Google

As audiências públicas sobre o resultado da investigação do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) a respeito de supostas práticas comerciais abusivas do Brasil começam nesta segunda-feira, 6, em Washington, a partir das 11h, e se estendem até amanhã. O governo do presidente Donald Trump pretende usar o resultado da investigação como justificativa para impor uma nova sobretaxa de 25% sobre as importações de produtos brasileiros.

Na reunião, dividida em 14 painéis, representantes dos exportadores brasileiros, de um lado, e defensores de medidas protecionistas contra produtos do Brasil, de outro, vão ter a oportunidade de apresentar seus argumentos. Do lado brasileiro, estão dezenas de associações setoriais e empresas que seriam afetadas pelas tarifas, inclusive importadores americanos. Confederação Nacional da Indústria (CNI), Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária), Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), Cecafé (Conselho de Exportadores de Café do Brasil), Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados), além empresas individuais como Weg, Bauducco, Nestlé, Coca-Cola e Suzano fizeram inscrição para participar das audiências.

Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à Presidência da República, e o influenciador Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos, também se inscreveram com o objetivo, segundo eles, de se posicionar contra a imposição de tarifas, argumentando, entre outras coisas, que isso contribuiria para a reeleição de Lula.

Paralelamente, o governo brasileiro aposta em negociações em nível diplomático e ministerial com os Estados Unidos para evitar as novas tarifas. Entre outras contrapartidas, o Brasil deve propor ao longo da semana a redução de impostos de importação sobre produtos americanos que não encontram concorrência no Brasil.

Siga
Continua após a publicidade

Do lado americano, em defesa das tarifas, estão grupos de lobby como o Fundo Jurídico de Ação de Pecuaristas e Criadores de Gado da América (R-CALF USA) e a Associação de Fabricantes de Aço do país.

Os exportadores brasileiros têm conseguido encontrar outros mercados para seus produtos. Mais do que isso. Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, mostram que o valor das exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceu 3,7% em junho, pela primeira vez desde a imposição do primeiro tarifaço, em julho do ano passado. Em volume, porém, as vendas para os Estados Unidos caíram 6,6%. Ou seja, o preço médio dos produtos aumentou.

Continua após a publicidade

A maioria das bolsas da Ásia fechou em baixa nesta segunda-feira, 6, principalmente por conta do desempenho de ações de empresas de tecnologia e inteligência artificial.

Agenda

6h – PPI e Vendas no Varejo (Zona do Euro)

8h25 – Relatório Focus (Brasil)

Continua após a publicidade

10h45 – PMI de Serviços e Composto (EUA)

11h – Audiência no USTR (EUA)

Continua após a publicidade

15h – Balança commercial (Brasil)

15h –  Reunião de Lula com Dario Durigan, ministro da Fazenda

Publicidade
TAGS:
Abertura de mercado
Mercado
Tarifaço
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA RELÂMPAGO

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).