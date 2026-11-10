Exportações fazem China registrar superávit comercial de US$ 1 trilhão em 2026

A China acumulou superávit comercial de 1,04 trilhão de dólares (cerca de 5,7 trilhões de reais) entre janeiro e outubro de 2026, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 10, pela Administração Geral das Alfândegas do país. O resultado foi favorecido pelo crescimento das exportações de produtos tecnológicos utilizados na infraestrutura de inteligência artificial (IA), em meio à expansão global dos investimentos no setor.

Somente em outubro, as exportações chinesas somaram 412,3 bilhões de dólares, uma alta de 35,2% em relação ao mesmo mês de 2025. As importações também avançaram no período, com crescimento de 41,6%, para 307,1 bilhões de dólares.

Entre os produtos que contribuíram para o desempenho das vendas externas estão chips, servidores destinados a centros de processamento de dados e equipamentos de rede, utilizados na estrutura necessária para o funcionamento de sistemas de IA.

Com o resultado, a China ultrapassou a marca de 1 trilhão de dólares em superávit comercial um mês antes do que em 2025, quando atingiu esse patamar em novembro. O país também se aproxima de superar o recorde anual de 1,2 trilhão de dólares registrado no ano passado.

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O consumo interno chinês, no entanto, permanece enfraquecido. O setor imobiliário enfrenta uma crise prolongada, que afeta a atividade econômica do país. Os dados foram divulgados às vésperas de uma nova reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevista para a próxima semana, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na China.