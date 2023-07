Exportações da China vão ao menor nível em 3 anos com desaceleração global

A desaceleração das economias mundo afora deu um novo sinal nesta quinta-feira, 13. As exportações da China caíram em junho ao menor mês desde o início da pandemia de Covid-19.

Como mostra reportagem de VEJA desta semana, as altas taxas de juros para controle inflacionário em grandes economias colocaram o pé no freio do ritmo de crescimento. Grande exportadora, a China sente o efeito e há pressão para que autoridades do país soltem uma rodada de medidas de estímulo para a economia local.

As remessas para o exterior da segunda maior economia do mundo caíram 12,8% em junho em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo do projetado. Os dados são do Departamento de Alfândega da China, divulgados nessa quinta. As importações contraíram 6,8%, acima dos 4,5% do mês anterior.