Exportação brasileira de petróleo cresce 77% em setembro e saldo comercial mais que dobra

Com um aumento de 12,9% nas exportações e queda de 2,4% nas importações, o saldo comercial brasileiro somou 7,7 bilhões de reais em setembro, um avanço de 146,4% na comparação com um ano antes. Os dados fazem parte da balança comercial divulgada nesta terça-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

As exportações somaram 34,42 bilhões de reais no mês, puxadas principalmente pelas vendas de petróleo bruto, que avançaram 77% em relação a setembro de 2025 e somaram 6,5 bilhões de dólares, ou cerca de um quinto de tudo o que o país exportou. A alta foi estimulada pelo preço do barril do petróleo, que voltou a passar dos 100 dólares no mês passado com o aumento de ataques no Oriente Médio em meio à guerra entre Irã e Estados Unidos.

De outro lado, as importações caíram 2,4% e somaram 26,68 bilhões de dólares. O saldo comercial é a diferença entre as exportações e as importações.

No acumulado de janeiro a setembro, as exportações crescem 10,4% na comparação com os mesmos meses em 2025, para 284,6 bilhões de dólares, enquanto as importações foram de 222,3 bilhões de dólares, alta de 5% em relação ao ano passado. Com isso, o saldo da balança comercial acumula um resultado positivo de 62,4 bilhões de dólares, 35% mais que nos mesmos meses uma no antes.