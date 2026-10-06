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Economia

Exportação brasileira de petróleo cresce 77% em setembro e saldo comercial mais que dobra

Vantagem entre as exportações e as importações totais cresceu 140% e somou US$ 7,7 bilhões no mês

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 16h31 | Atualizado em 6 out 2026, 16h32
NO MAR - Plataforma de petróleo: guerras podem elevar o preço do combustível
Plataforma de petróleo no Rio de Janeiro (Ranimiro Lotufo Neto/Istock/Getty Images)
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Exportação brasileira de petróleo cresce 77% em setembro e saldo comercial mais que dobra Priorize VEJA no Google

Com um aumento de 12,9% nas exportações e queda de 2,4% nas importações, o saldo comercial brasileiro somou 7,7 bilhões de reais em setembro, um avanço de 146,4% na comparação com um ano antes. Os dados fazem parte da balança comercial divulgada nesta terça-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

As exportações somaram 34,42 bilhões de reais no mês, puxadas principalmente pelas vendas de petróleo bruto, que avançaram 77% em relação a setembro de 2025 e somaram 6,5 bilhões de dólares, ou cerca de um quinto de tudo o que o país exportou. A alta foi estimulada pelo preço do barril do petróleo, que voltou a passar dos 100 dólares no mês passado com o aumento de ataques no Oriente Médio em meio à guerra entre Irã e Estados Unidos.

De outro lado, as importações caíram 2,4% e somaram 26,68 bilhões de dólares. O saldo comercial é a diferença entre as exportações e as importações.

No acumulado de janeiro a setembro, as exportações crescem 10,4% na comparação com os mesmos meses em 2025, para 284,6 bilhões de dólares, enquanto as importações foram de 222,3 bilhões de dólares, alta de 5% em relação ao ano passado. Com isso, o saldo da balança comercial acumula um resultado positivo de 62,4 bilhões de dólares, 35% mais que nos mesmos meses uma no antes.

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