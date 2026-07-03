Expectativa vs. Realidade: Indústria fecha início do ano abaixo das projeções, aponta CNI
esquisa revela que a maioria dos empresários enfrentou demanda fraca e recuo nas encomendas no primeiro quadrimestre
Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada nesta sexta-feira, 03, revela que quase 52% das empresas participantes da consulta relatam que o desempenho produtivo no primeiro quadrimestre de 2026 foi abaixo das projeções traçadas no fim do ano passado.
O levantamento destaca que a maioria dos empresários (74%) atribui o rendimento mais fraco, principalmente, às condições da economia brasileira. Mais da metade dos entrevistados (57,2%) afirmou que a demanda interna foi inferior ao imaginado; além disso, 53,2% indicaram recuo nos pedidos e encomendas entre os meses de janeiro e abril. Porém, esse desempenho contrasta com os sinais positivos observados pelo IBGE, que calcula avanço da indústria de 1,4% no acumulado até maio.
Os participantes da pesquisa apontam que os altos custos globais das matérias-primas e o elevado endividamento corporativo causaram esses impactos severos nos negócios nacionais, fatores que ajudam a explicar o clima atual entre os industriais e as profundas incertezas em relação ao futuro do setor.
Para Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI, os dados “reforçam um estado bastante crítico da indústria de transformação, uma vez que parte significativa das empresas consultadas não enxerga novos impulsos positivos sobre a sua atividade – considerando produção, demanda, emprego e decisões de investimento –, ainda que esse início de ano tenha mostrado alguns indicadores favoráveis”, afirma.
Diante deste contexto adverso, os entrevistados adotam uma postura cautelosa em relação às estimativas de crescimento para o restante de 2026, sendo que 37,4% disseram que ainda é cedo para avaliar; já 30,4% acreditam que o avanço deve se sustentar parcialmente, embora com riscos; apenas 15,5% avaliam que a alta vai se sustentar; e os 9,8% restantes acham que o crescimento é pontual ou temporário.
A pesquisa da CNI demonstra que, a despeito de resultados positivos isolados, os empresários ainda se sentem pressionados por um ambiente de negócios que limita a atração de novos investimentos.