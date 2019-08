O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira, 6, que a expectativa do governo é de que a Câmara dos Deputados conclua o segundo turno da votação da reforma da Previdência até a quarta-feira 7.

Lorenzoni participou de reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com líderes partidários para definir as estratégias da votação, como a construção de quórum mínimo e a quebra do intervalo de cinco sessões entre o primeiro e o segundo turno para que a votação possa seguir.

“Queremos a nova Previdência aprovada até o início da noite de amanhã (quarta-feira). Sabemos que a oposição deve apresentar uma série de destaques, nós precisamos construir uma estratégia para enfrentar isso. Precisamos organizar essa estrutura partidária que dá apoio ao Brasil para que a gente tenha condição de vencer os obstáculos regimentais”, informou o ministro.

Na votação em segundo turno, os partidos podem apresentar apenas destaques supressivos, ou seja, que retirem trechos do texto aprovado em primeiro turno. A oposição deve apresentar entre sete e nove destaques e seguir com a estratégia de obstrução para atrasar a passagem do texto pela casa.

A proposta de reforma da Previdência está na pauta de votações desta terça do Plenário da Câmara. O texto aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados.

Novamente, a proposta precisa de, no mínimo, 308 votos a favor para ser aprovada e então enviada ao Senado, onde também passará por dois turnos de votação. No início da tarde desta terça-feira, o plenário da casa faz uma sessão em homenagem ao dia do pescador.

(Com Agência Câmara)