Expansão dos serviços de saúde nas farmácias abre mercado de R$ 220 milhões para a Omron
Fabricante japonesa aposta em monitores de pressão e participa de estudo com cerca de 49 mil exames em Minas Gerais
A ampliação dos serviços de saúde nas farmácias brasileiras abriu espaço para a japonesa Omron expandir a venda de monitores de pressão, um mercado potencial de 220 milhões de reais por ano. A fabricante de equipamentos médicos participa de um estudo que reúne cerca de 49.000 exames na rede mineira Drogaria Araújo, com o objetivo de padronizar a medição da pressão arterial dos pacientes.