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Expansão dos serviços de saúde nas farmácias abre mercado de R$ 220 milhões para a Omron

Fabricante japonesa aposta em monitores de pressão e participa de estudo com cerca de 49 mil exames em Minas Gerais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 15h00
Pessoa com jeans e camiseta bege sentada, medindo a pressão arterial com um aparelho digital no braço esquerdo. Na mesa de madeira clara, um copo dágua e um frasco de remédios aberto.
SOB PRESSÃO - Hipertensão: um dos principais fatores de risco para o mal (Stock photo directors/Getty Images)
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A ampliação dos serviços de saúde nas farmácias brasileiras abriu espaço para a japonesa Omron expandir a venda de monitores de pressão, um mercado potencial de 220 milhões de reais por ano. A fabricante de equipamentos médicos participa de um estudo que reúne cerca de 49.000 exames na rede mineira Drogaria Araújo, com o objetivo de padronizar a medição da pressão arterial dos pacientes.

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