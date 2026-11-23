O governo dos Estados Unidos abriu uma exceção nas novas restrições à tecnologia de inteligência artificial que pode beneficiar o TikTok, mas deixou de fora uma questão decisiva para o data center de mais de 200 bilhões de reais que a chinesa ByteDance pretende instalar no Ceará: a importação de semicondutores avançados. A regulamentação americana, publicada em 19 de novembro, permite determinadas operações de computação destinadas exclusivamente a sistemas comerciais de recomendação de conteúdo, como os algoritmos utilizados por redes sociais. A exceção, entretanto, não representa uma autorização irrestrita para a compra de chips e servidores. O empreendimento brasileiro continua sujeito às exigências de licenciamento aplicáveis aos equipamentos abrangidos pela norma.

A distinção aparece no texto da regulamentação do Bureau of Industry and Security (BIS), órgão do Departamento de Comércio responsável pelos controles de exportação. Uma das disposições permite que empresas forneçam capacidade computacional para sistemas que classificam, filtram ou recomendam conteúdos e produtos a usuários, desde que essa seja sua finalidade exclusiva e sejam cumpridas obrigações de comunicação às autoridades americanas. A proteção não se estende a sistemas capazes de produzir textos, imagens, vídeos, softwares e outros conteúdos por meio de inteligência artificial generativa. Outro dispositivo estabelece, de forma independente, a necessidade de licença para exportar determinados semicondutores avançados para cinco países, incluindo o Brasil. Na prática, mesmo um sistema enquadrado na exceção para recomendação de conteúdo poderá depender de autorizações adicionais para receber equipamentos.

A dúvida é particularmente relevante para o complexo em construção no Pecém, desenvolvido pela Omnia, do Pátria Investimentos, em parceria com a Casa dos Ventos, para atender à ByteDance. Anunciado como o primeiro data center do TikTok na América Latina, o empreendimento prevê investimentos superiores a 200 bilhões de reais ao longo de suas etapas de implantação e modernização, incluindo 108 bilhões de reais em equipamentos de alta tecnologia até 2035. A primeira fase deverá entrar em operação em 2027. Conforme revelou o Radar Econômico na sexta-feira, 20, a estrutura logística planejada contempla até 15 voos mensais com equipamentos destinados ao complexo. A possibilidade de que parte desses componentes dependa de autorizações americanas introduz uma incerteza sobre o cronograma de implantação.

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Os efeitos das restrições já começaram a aparecer em outro empreendimento ligado à ByteDance. Segundo reportagem da Bloomberg, bancos interromperam os trabalhos de estruturação de um financiamento de 480 milhões de dólares destinado à compra de processadores avançados da Nvidia para um data center na Malásia que atenderia à companhia chinesa. A operação estava sendo organizada pela Aolani Cloud, de Singapura. De acordo com pessoas familiarizadas com as negociações, representantes de cinco instituições financeiras passaram a discutir a possibilidade de abandonar ou deixar de participar do empréstimo diante do risco de descumprimento das novas regras americanas. O episódio não demonstra que o investimento brasileiro tenha sofrido restrições semelhantes, mas revela que a mudança regulatória já produz consequências concretas para projetos associados à empresa.

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O alcance das medidas vai além do transporte físico de semicondutores. Washington pretende impedir que empresas sediadas na China tenham acesso a grandes volumes de processamento americano por meio de data centers instalados em terceiros países. A regulamentação exige verificações sobre os beneficiários da capacidade computacional, incluindo estruturas de propriedade e controle indireto. Para o projeto do Ceará, isso torna relevante não apenas a origem dos equipamentos, mas também a finalidade de sua utilização, a capacidade de processamento instalada e as empresas que terão acesso aos servidores. A eventual utilização de modelos de inteligência artificial generativa poderá resultar em exigências diferentes daquelas aplicáveis exclusivamente aos algoritmos de recomendação.

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A ByteDance foi questionada pelo Radar Econômico sobre a finalidade específica dos sistemas previstos para o Pecém, a possibilidade de utilização da exceção americana, a necessidade de licenças para importação de chips e eventuais mudanças no calendário de implantação. A companhia também foi procurada para esclarecer se os equipamentos da primeira fase já foram contratados e se as entregas dependem de autorizações dos Estados Unidos. Até a conclusão desta versão, não havia respondido aos questionamentos. A definição será importante para determinar se o investimento brasileiro encontrará uma alternativa dentro das próprias regras americanas ou se precisará atravessar um processo adicional de aprovação para colocar seus servidores em funcionamento.