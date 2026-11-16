O Brasil está entrando em uma zona de risco que pode desembocar em uma grave crise fiscal e financeira. O alerta é do economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e colunista de VEJA. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, ele avaliou que o pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo Lula está longe de responder às necessidades do país e representa, na prática, um adiamento dos problemas das contas públicas. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Na avaliação do economista, as medidas anunciadas são insuficientes para estabilizar a dívida pública e recuperar a confiança dos investidores. Ele cita estudos que apontam a necessidade de um superávit primário entre 2% e 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para estabilizar e, posteriormente, reduzir a relação entre dívida e PIB. Nesse cenário, o pacote de 60 bilhões de reais estimados pelo governo representaria apenas uma fração do esforço necessário.

“Um pacote de 60 bilhões que chega, isso é um quinto das necessidades”, afirmou. Maílson também chamou a atenção para a composição das medidas: segundo ele, cerca de 70% da economia prevista viria de aumento de receitas, e não de mudanças estruturais nas despesas públicas.

Os desafios do governo Lula 4

Continua após a publicidade

Por que o pacote fiscal não resolve o problema?

Para Maílson, o país precisa avançar em reformas estruturais, mesmo que seus efeitos sejam percebidos apenas no longo prazo. Entre as mudanças que considera necessárias estão uma nova reforma da Previdência, a revisão das regras de aposentadoria e o fim da vinculação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo.

O economista também defende mudanças nos pisos constitucionais de gastos com saúde e educação. Segundo ele, essas medidas enfrentam resistência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu compromissos eleitorais contrários a esse tipo de alteração.

Na avaliação do ex-ministro, a resistência política às reformas dificulta a construção de um ajuste fiscal consistente. Ele argumenta que o presidente e o PT interpretam o ajuste das contas públicas como uma medida contrária aos interesses dos mais pobres, quando, em sua visão, a inflação é justamente um dos fatores que mais prejudicam essa parcela da população.

Continua após a publicidade

O que pode acontecer com o dólar e a inflação?

Maílson advertiu que a ausência de medidas capazes de controlar o crescimento da dívida pode elevar a percepção de risco entre os investidores e pressionar ainda mais o câmbio. Durante a entrevista, ele afirmou que o dólar pode ultrapassar os 6 reais e chegar, em determinado momento, a 7 reais.

“Estamos entrando numa zona muito complicada, que pode nos levar a uma crise muito grave”, disse o economista. Entre os possíveis desdobramentos que apontou estão aumento do desemprego, desaceleração da atividade econômica e encarecimento de produtos e serviços.

O economista também relacionou o cenário fiscal às perspectivas para a inflação. Segundo ele, projeções já indicavam uma inflação de 6% em 2027, enquanto a desvalorização do real poderia ampliar a pressão sobre os preços. Para Maílson, a trajetória da dívida pública é determinante para a confiança dos investidores, especialmente diante do risco de uma expansão que se torne difícil de controlar.

Continua após a publicidade

Uma crise pode abrir caminho para reformas?

Apesar do diagnóstico preocupante, Maílson apontou que momentos de crise também podem criar condições políticas para mudanças estruturais. Segundo ele, a experiência brasileira mostra que transformações institucionais importantes ocorreram justamente quando a sociedade passou a reconhecer a necessidade de alterar o funcionamento do Estado e da economia.

“Os grandes mudanças institucionais desse tipo, de que o Brasil precisa, ocorreram em momentos de crise”, afirmou. Para o ex-ministro, a formação de um consenso sobre a necessidade de reformas, a depender da liderança política à frente do governo, pode abrir caminho para um novo ciclo de mudanças e recuperar a capacidade de crescimento do país.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade