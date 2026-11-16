Ex-ministro da Fazenda alerta para risco de crise fiscal grave e dólar beirando 7 reais
Economista afirma que o pacote de ajuste fiscal do governo é insuficiente para conter o avanço da dívida pública
O Brasil está entrando em uma zona de risco que pode desembocar em uma grave crise fiscal e financeira. O alerta é do economista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e colunista de VEJA. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, ele avaliou que o pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo Lula está longe de responder às necessidades do país e representa, na prática, um adiamento dos problemas das contas públicas. (este texto é um resumo do vídeo acima)
Na avaliação do economista, as medidas anunciadas são insuficientes para estabilizar a dívida pública e recuperar a confiança dos investidores. Ele cita estudos que apontam a necessidade de um superávit primário entre 2% e 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para estabilizar e, posteriormente, reduzir a relação entre dívida e PIB. Nesse cenário, o pacote de 60 bilhões de reais estimados pelo governo representaria apenas uma fração do esforço necessário.
“Um pacote de 60 bilhões que chega, isso é um quinto das necessidades”, afirmou. Maílson também chamou a atenção para a composição das medidas: segundo ele, cerca de 70% da economia prevista viria de aumento de receitas, e não de mudanças estruturais nas despesas públicas.
Por que o pacote fiscal não resolve o problema?
Para Maílson, o país precisa avançar em reformas estruturais, mesmo que seus efeitos sejam percebidos apenas no longo prazo. Entre as mudanças que considera necessárias estão uma nova reforma da Previdência, a revisão das regras de aposentadoria e o fim da vinculação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo.
O economista também defende mudanças nos pisos constitucionais de gastos com saúde e educação. Segundo ele, essas medidas enfrentam resistência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu compromissos eleitorais contrários a esse tipo de alteração.
Na avaliação do ex-ministro, a resistência política às reformas dificulta a construção de um ajuste fiscal consistente. Ele argumenta que o presidente e o PT interpretam o ajuste das contas públicas como uma medida contrária aos interesses dos mais pobres, quando, em sua visão, a inflação é justamente um dos fatores que mais prejudicam essa parcela da população.
O que pode acontecer com o dólar e a inflação?
Maílson advertiu que a ausência de medidas capazes de controlar o crescimento da dívida pode elevar a percepção de risco entre os investidores e pressionar ainda mais o câmbio. Durante a entrevista, ele afirmou que o dólar pode ultrapassar os 6 reais e chegar, em determinado momento, a 7 reais.
“Estamos entrando numa zona muito complicada, que pode nos levar a uma crise muito grave”, disse o economista. Entre os possíveis desdobramentos que apontou estão aumento do desemprego, desaceleração da atividade econômica e encarecimento de produtos e serviços.
O economista também relacionou o cenário fiscal às perspectivas para a inflação. Segundo ele, projeções já indicavam uma inflação de 6% em 2027, enquanto a desvalorização do real poderia ampliar a pressão sobre os preços. Para Maílson, a trajetória da dívida pública é determinante para a confiança dos investidores, especialmente diante do risco de uma expansão que se torne difícil de controlar.
Uma crise pode abrir caminho para reformas?
Apesar do diagnóstico preocupante, Maílson apontou que momentos de crise também podem criar condições políticas para mudanças estruturais. Segundo ele, a experiência brasileira mostra que transformações institucionais importantes ocorreram justamente quando a sociedade passou a reconhecer a necessidade de alterar o funcionamento do Estado e da economia.
“Os grandes mudanças institucionais desse tipo, de que o Brasil precisa, ocorreram em momentos de crise”, afirmou. Para o ex-ministro, a formação de um consenso sobre a necessidade de reformas, a depender da liderança política à frente do governo, pode abrir caminho para um novo ciclo de mudanças e recuperar a capacidade de crescimento do país.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.