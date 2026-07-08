Ex-ministro da Economia Paulo Guedes torna-se conselheiro da Inpasa

O ex-ministro da Economia Paulo Guedes é o mais novo membro do conselho consultivo da Inpasa, a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. Em nota à imprensa, a empresa afirma que Guedes “fortalece o processo de evolução da governança da Inpasa e contribuirá com uma visão estratégica para apoiar o crescimento sustentável da companhia”.

O convite partiu do fundador da empresa, José Odvar Lopes, que atualmente preside o conselho de administração. Fundada em 2006 no Paraguai e com operações no Brasil desde 2018, a Inpasa conta com seis unidades no Brasil e duas no país vizinho, somando uma capacidade instalada para produzir 6,7 bilhões de litros de etanol por ano.

Além de Guedes, o conselho consultivo é composto por outros nomes de peso do mundo dos negócios e das finanças, como José Olympio Pereira, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil e do banco J.Safra, que ingressou no colegiado há quatro meses.