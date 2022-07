Ex-gerente da Coinbase é preso por vazar informações privilegiadas Os beneficiados teriam lucrado 1 milhão de dólares negociando os tokens antes de serem listados na plataforma Por Luana Meneghetti 21 jul 2022, 14h17

Um funcionário de alto escalão da Coinbase, exchange americana de criptomoedas, foi preso por supostamente ter beneficiado seu irmão e um amigo com informações privilegiadas, segundo reportagem da Bloomberg. O ex-gerente Ishan Wahi teria ajudado eles a comprarem os tokens antes de serem listados e negociados na plataforma, de acordo com a investigação em curso comandada pelos promotores de Nova York e pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

A Coinbase é uma das maiores exchanges do mundo, permitindo a negociação de mais de 150 ativos, e sempre que um novo token é adicionado na plataforma, o movimento de interesse e compra faz o preço aumentar. O irmão e o amigo do ex-gerente teriam lucrado cerca de 1 milhão de dólares, negociando os tokens de junho de 2021 até abril de 2022.

A Coinbase não responderá as acusações contra a conduta do ex-funcionários, pois não foi alvo da investigação. Segundo o procurador Damian Williams, a exchange colaborou com as investigações.