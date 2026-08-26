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Economia

Ex-COO do Santander assume Oscilar com missão de acelerar expansão no Brasil

Plataforma de risco para bancos e fintechs foi fundada pela cocriadora do Apache Kafka e afirma operar com 20 milhões de dólares de capital dos próprios fundadores

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 26 ago 2026, 13h18
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba grisalha, vestindo camiseta preta, sorri levemente para a câmera em um fundo cinza claro
Sergio Costantini, General Manager da Oscilar (Divulgação/Divulgação)
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A Oscilar, plataforma americana de tecnologia para gestão de risco de crédito, fraude e compliance, escolheu o Brasil como prioridade de sua expansão na América Latina e colocou um nome conhecido do mercado financeiro local à frente da operação. Sergio Costantini, ex-COO do Santander Brasil e atual presidente da ABFintechs, assume como general manager da companhia para a região.

A missão será ampliar a presença da Oscilar entre bancos e fintechs, montar uma rede de parceiros e comandar o relacionamento com grandes instituições financeiras. A empresa já mantém operação local e tem entre os clientes com atuação no Brasil a Conta Azul, a Barte e a Clara.

Fundada por Neha Narkhede, cofundadora da Confluent e cocriadora do Apache Kafka, e Sachin Kulkarni, ex-diretor de engenharia da Meta, a Oscilar afirma atender mais de 100 instituições financeiras no mundo e processar dezenas de bilhões de decisões de risco por ano. A companhia diz operar de forma autofinanciada, com 20 milhões de dólares de capital dos próprios fundadores, e ter multiplicado por 15 sua receita recorrente anual nos últimos dois anos.

A aposta no Brasil está ligada, sobretudo, ao crescimento do Pix e à necessidade de bancos e fintechs tomarem decisões de risco em frações de segundo. A Oscilar afirma que sua plataforma consegue responder a transações em menos de 100 milissegundos e processar até 120.000 requisições por segundo.

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A tecnologia reúne mais de 30 agentes de inteligência artificial voltados a análises de fraude, crédito e compliance. No país, a plataforma também é integrada à BigDataCorp, o que permite cruzar informações de mais de 250 milhões de indivíduos e 60 milhões de empresas.

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