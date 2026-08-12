Ex-CEO da Disney, Bob Iger compra Los Angeles Lakers por US$ 12,5 bilhões

O Los Angeles Lakers, uma das franquias mais conhecidas do basquete americano, está prestes a mudar novamente de dono.

O time foi vendido ao empresário Josh Kushner e ao executivo Bob Iger por US$ 12,5 bilhões, segundo fontes ouvidas pela ESPN e pela Associated Press.

O valor estabelece um novo recorde para a compra de uma equipe esportiva. A transação ainda precisa ser aprovada pelo conselho de governadores da NBA, a liga americana de basquete.

O negócio chama atenção também pela velocidade da valorização.

Há pouco mais de um ano, em junho de 2025, a família Buss havia concordado em vender o controle dos Lakers ao bilionário Mark Walter por uma avaliação de US$ 10 bilhões. A operação foi aprovada pela NBA em outubro daquele ano.

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Se a nova transação for concluída pelos US$ 12,5 bilhões, o valor atribuído ao time terá aumentado 25% em pouco mais de um ano.

A cifra supera com folga o recorde anterior entre franquias esportivas. Em 2025, o Boston Celtics havia sido negociado por mais de US$ 6 bilhões, enquanto o próprio Lakers havia estabelecido o recorde de US$ 10 bilhões meses depois.

Quem está comprando os Lakers

Josh Kushner é um empresário de tecnologia e investimentos de 41 anos. Ele é fundador e principal executivo da Thrive Capital, empresa de capital de risco que investe em startups.

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A Thrive ficou conhecida por apostar cedo em empresas como Instagram, Spotify, Stripe e OpenAI. A companhia administra cerca de US$ 25 bilhões em ativos, segundo a Forbes, e Kushner tem patrimônio estimado em US$ 5,2 bilhões.

O sobrenome é conhecido nos Estados Unidos por outro motivo. Josh é irmão mais novo de Jared Kushner, empresário imobiliário que é casado com Ivanka Trump, filha do presidente Donald Trump. Josh, porém, construiu sua carreira principalmente no setor de tecnologia e investimentos e não ocupa cargo no governo.

Ele também é casado com a modelo Karlie Kloss.

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A compra dos Lakers representa uma nova etapa na aproximação de Kushner com o esporte. Em abril, a Thrive fez seu primeiro investimento esportivo relevante ao comprar participação no San Francisco Giants, time de beisebol da Califórnia.

Bob Iger é um nome ainda mais conhecido no setor de entretenimento. Ele comandou a Walt Disney por anos e foi responsável por algumas das maiores aquisições da história da companhia, incluindo Pixar, Marvel e Lucasfilm.

Iger deixou o cargo de presidente-executivo da Disney em março deste ano e passou a atuar como conselheiro sênior da empresa.

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O executivo já havia entrado no futebol feminino. Em 2024, ele e sua mulher, Willow Bay, assumiram o controle do Angel City FC, equipe da liga feminina dos Estados Unidos.

Eles queriam um time em Las Vegas

A compra dos Lakers não era, inicialmente, o plano da dupla.

Kushner e Iger vinham participando das negociações para tentar levar uma nova franquia da NBA para Las Vegas.

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A liga estuda há anos a possibilidade de ampliar o número de equipes, e a cidade de Nevada é considerada um dos mercados mais promissores.

Em vez de esperar pela criação de uma nova equipe, porém, os dois decidiram fazer uma oferta por uma franquia já existente e de enorme valor comercial.

A mudança também reduz um risco: uma franquia de expansão começa praticamente do zero, enquanto os Lakers já têm uma das marcas esportivas mais valiosas do mundo, uma enorme base de torcedores e uma história de 17 títulos da NBA.

Por que os Lakers valem tanto?

O valor não está apenas no desempenho dentro da quadra.

Os Lakers são uma das marcas esportivas mais conhecidas do planeta. O time foi associado a jogadores como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant e LeBron James.

Além da audiência, uma franquia da NBA possui receitas provenientes de ingressos, publicidade, produtos licenciados, patrocínios e direitos de transmissão.

Segundo a Forbes, os Lakers tiveram receita estimada em US$ 551 milhões em 2025 e lucro operacional de US$ 170 milhões. A revista avaliava a equipe em US$ 10 bilhões naquele ano.

Ainda assim, o valor pago por Kushner e Iger é significativamente superior à estimativa da Forbes. Isso mostra que a compra de grandes franquias esportivas não depende apenas do lucro atual.

Há também uma aposta na valorização futura.

A NBA vem se beneficiando do crescimento dos direitos de transmissão e do interesse de investidores institucionais pelo esporte. A escassez também pesa: existem apenas 30 franquias na liga, e poucas chegam ao mercado para venda.

A Forbes apontou em 2025 que os valores das equipes da NBA estavam subindo rapidamente. O valor médio das 30 franquias já havia chegado a US$ 5,4 bilhões, enquanto Golden State Warriors e Lakers eram avaliados em US$ 11 bilhões e US$ 10 bilhões, respectivamente.

A venda que durou menos de um ano

A mudança de proprietário é particularmente incomum porque Mark Walter ficou menos de um ano no controle dos Lakers.

Walter é empresário do setor financeiro e também é proprietário dos Los Angeles Dodgers, equipe de beisebol da MLB. Em 2025, ele comprou da família Buss a participação majoritária dos Lakers por uma avaliação de US$ 10 bilhões.

A família Buss comandava a equipe desde 1979, quando o empresário Jerry Buss comprou os Lakers. Sua filha, Jeanie Buss, assumiu a liderança do time após a morte do pai e permaneceu como governadora da franquia mesmo depois da venda a Walter.

A venda para Kushner e Iger marca, portanto, o fim de um dos períodos mais curtos de controle de uma franquia de alto nível da NBA.

O momento também ocorre enquanto empresas ligadas a Walter são alvo de investigação federal nos Estados Unidos, segundo reportagem da Bloomberg. As autoridades investigam possíveis irregularidades financeiras envolvendo duas seguradoras controladas por Walter e a Guggenheim Partners, empresa da qual ele é um dos sócios. Não há indicação, porém, de que a venda dos Lakers esteja relacionada à investigação.

O que muda para os Lakers

A compra ainda não significa mudança imediata na administração do time. A NBA precisa aprovar a transação antes da conclusão.

Kushner e Iger afirmaram que pretendem manter a estrutura construída pela família Buss e continuar investindo na equipe.

A questão esportiva também é importante. Os Lakers estão entrando em uma nova fase depois da saída de LeBron James, que deixou Los Angeles para jogar pelo Philadelphia 76ers, segundo relatos recentes. O time agora tem Luka Dončić como principal referência e precisa reconstruir seu elenco para voltar a disputar o título.

Para os novos proprietários, portanto, o desafio será transformar uma das marcas esportivas mais valiosas do mundo em um negócio ainda maior sem comprometer seu desempenho dentro da quadra.

O tamanho da aposta mostra como o esporte americano deixou de ser apenas entretenimento para se tornar uma classe de ativo disputada por alguns dos maiores investidores do país.

E os Lakers são, por enquanto, o exemplo mais extremo dessa corrida: US$ 10 bilhões em 2025 e US$ 12,5 bilhões em 2026.