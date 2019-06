Evento gratuito conecta jovens a processo seletivo de 30 grandes empresas

Jovens universitários e recém-formados terão a oportunidade de passar por uma maratona de entrevistas com recrutadores de 30 grandes empresas, como General Motors, Burger King, Citibank, Itaú, Lojas Americanas, Cielo, no Conferência Na Prática, em julho, em São Paulo. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 17 deste mês. O evento é organizado pela Fundação Estudar, organização brasileira sem fins lucrativos de incentivo à educação, criada em 1991 pelo empresário Jorge Paulo Lemann. Na prática, é como se o candidato participasse de vários processos seletivos em um só dia.

O evento ocorre em dois dias: um para a área de gestão empresarial, que será em 29 de julho, e outro para o mercado financeiro, em 30 de julho, ambos das 8h às 18h. Os recrutadores ficam em mesas específicas, de acordo com cada empresa. A ideia é que os participantes possam conversar com os recrutadores das companhias desejadas. Alguns podem ser contratados no mesmo dia. E outros podem ser chamados para uma entrevista.

Além das conversas com recrutadores, também ocorrem painéis com especialistas e sessões de coaching. Outro aspecto, é que os participantes já chegam no evento sabendo quais são as empresas em que mais têm chance, baseado em uma combinação feita pela organizadora.

Até o momento, 7.000 pessoas já se inscreveram. Ao todo, existem 600 vagas para o dia voltado para gestão empresarial e 350 vagas para o de mercado financeiro. A seleção conta com testes de lógica e de inglês. Os candidatos também têm de enviar um vídeo de apresentação com até dois minutos. Todo o processo seletivo é feito pela internet. Os escolhidos que mais se destacarem têm chance de fazer uma pequena apresentação exclusiva com os recrutadores. As inscrições podem ser feitas no site do programa.