Evento discute desafio de atrair investimentos para mercado imobiliário

Os desafios para atrair investimentos para o setor imobiliário serão discutidos na 21ª edição do ADIT Invest, fórum dedicado ao setor.

O evento, promovido pela Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT Brasil), ocorrerá em Vitória no dia 13 de agosto.

O fórum vai reunir incorporadores, fundos, instituições financeiras e investidores.

Para Renê Rocha, vice-presidente da área imobiliária da ADIT Brasil, o mercado vive uma mudança estrutural que exige um novo perfil de gestão e de investidores.

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“Governança, previsibilidade, eficiência operacional e qualidade da gestão tornaram-se fatores decisivos para atrair capital. O ADIT Invest nasceu justamente para aproximar investidores, incorporadores e instituições financeiras, criando um ambiente qualificado para transformar boas ideias em negócios sólidos e impulsionar o desenvolvimento imobiliário brasileiro”, avalia.