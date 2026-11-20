Eve deixa 500 milhões de reais do BNDES na gaveta há dois anos
Subsidiária da Embraer ainda não havia feito saques do financiamento para a fábrica de carros voadores
Dois anos depois de contratar um financiamento de 500 milhões de reais com o BNDES, a Eve, subsidiária da Embraer, ainda não havia sacado um centavo até setembro. O dinheiro será destinado à construção da fábrica de carros voadores em Taubaté, no interior paulista. A certificação da aeronave, adiada mais de uma vez, agora é esperada para o fim de 2028.