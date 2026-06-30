Eurofarma começa a vender canetas emagrecedoras com preço reduzido em todo o país

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A Eurofarma lança suas canetas emagrecedoras Poviztra com preços até 50% menores que os concorrentes, a partir de R$ 295, via programa EuroCuida. A iniciativa visa ampliar o acesso à semaglutida para tratar obesidade, sobrepeso e diabetes tipo 2, tornando o tratamento mais acessível no país.

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A farmacêutica brasileira Eurofarma anunciou nesta terça-feira, 30, que começou a vender canetas emagrecedoras com preços reduzidos em todo o país. O novo preço de 295 reais para doses iniciais e 309 reais para doses de continuidade do tratamento — representando uma redução de quase 50% — foi anunciado pela empresa há alguns dias. Para efeito de comparação, o Ozempic e o Wegovy — da dinamarquesa Novo Nordisk — costumam ser vendidos por preços a partir de 975 reais e 1.399 reais, respectivamente.

A farmacêutica brasileira quer ampliar o acesso às terapias com semaglutida, o princípio ativo das canetas, para pacientes com sobrepeso associado a comorbidades, obesidade, diabetes tipo 2 e esteatose hepática.

O preço reduzido para a caneta emagrecedora é disponibilizado através do programa de fidelidade EuroCuida, que demanda cadastro dos usuários. Nem todas as farmácias participam do programa e a lista com as unidades que aderiram pode ser encontrada em canais digitais da Eurofarma.

Lançada em abril já com preços mais baixos , a plataforma tem o objetivo de tornar o medicamento mais acessível e dar suporte à continuidade do tratamento, tendo em vista que a obesidade é uma doença crônica. Até o mês passado, mais de 80 mil pessoas já tinham se cadastrado no programa.

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Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Para se ter uma ideia da diferença de preço se a compra das caixas for feita de forma individual, mas sem o processo de adesão e comprometimento com o tratamento, as apresentações de 0,25 mg e 0,5 mg saem por 445 reais. Já a de 1 mg, custa 490 reais, mesmo dentro do EuroCuida.

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A caneta emagrecedora da farmacêutica se chama Poviztra e tem sido apelidada no mercado de “Wegovy brasileiro” — em referência ao medicamento da dinamarquesa Novo Nordisk.

A Eurofarma tem ainda a versão idêntica do Ozempic — também da dinamarquesa –, o medicamento Extensior, que é indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e também teve os preços reduzidos. Para início do tratamento e dentro da compra para os primeiros três meses de tratamento, as caixas de 0,25 mg e de 0,5 mg continuam por 399 reais, mas a dosagem de 1 mg passou de 599 reais para 309 reais.