Euro dispara e toca R$ 6 em resposta do mercado à vitória de Lula nas eleições

O euro disparou na manhã desta segunda-feira, 26, e ultrapassou a marca de 6 reais em meio à reação do mercado financeiro à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Às 12h25, a moeda europeia avançava 8,4%, cotada a 6,05 reais. O resultado das urnas também provocou forte desvalorização do real e queda da bolsa brasileira.

Lula venceu o segundo turno das eleições presidenciais realizado no domingo, 25, e garantiu seu quarto mandato. Com 100% das urnas apuradas, o petista obteve 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Dólar sobe

O dólar também registrava forte alta nesta segunda-feira. Às 12h20, a moeda americana subia 9%, negociada a 5,42 reais. No mercado de ações, a pressão vendedora levou a B3 a acionar o circuit break, mecanismo que interrompe temporariamente as negociações quando o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, registra queda de 10% em relação ao fechamento do pregão anterior. A paralisação inicial tem duração de 30 minutos.

A reação dos investidores ocorre após semanas de valorização dos ativos brasileiros, período em que parte expressiva do mercado apostou na vitória de Flávio Bolsonaro. Com a confirmação do resultado eleitoral, investidores passaram a rever suas estratégias e a desfazer posições montadas antes da votação, intensificando a venda de ações e a pressão sobre o câmbio e os juros futuros.

Continua após a publicidade

A principal preocupação do mercado está relacionada à condução das contas públicas no próximo mandato. Analistas avaliam que a intensidade da volatilidade nos próximos pregões dependerá, entre outros fatores, das sinalizações do governo sobre a política econômica e o compromisso com o equilíbrio fiscal. Anúncios sobre a composição da equipe econômica e medidas para conter os gastos públicos poderão influenciar a percepção de risco dos investidores.