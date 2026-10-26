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Economia

Euro dispara e toca R$ 6 em resposta do mercado à vitória de Lula nas eleições

Moeda europeia avançava 8,4% na manhã desta segunda-feira, enquanto dólar subia 9%

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 12h37
MORZINE, FRANCE - APRIL 08: In this photo illustration, a British £50 is pictured with €50 notes in the village of St Jean d'Aulps on April 8, 2025 near Morzine, France. The U.S. dollar (USD) has been dropping in value against global currencies such as the euro (EUR) and pound sterling (GBP) as tariffs introduced by US President Donald Trump weakens the US economy. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)
Euro: a moeda comum da maioria dos países da União Europeia (Matt Cardy/Getty Images)
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Euro dispara e toca R$ 6 em resposta do mercado à vitória de Lula nas eleições Priorize VEJA no Google

O euro disparou na manhã desta segunda-feira, 26, e ultrapassou a marca de 6 reais em meio à reação do mercado financeiro à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Às 12h25, a moeda europeia avançava 8,4%, cotada a 6,05 reais. O resultado das urnas também provocou forte desvalorização do real e queda da bolsa brasileira.

Lula venceu o segundo turno das eleições presidenciais realizado no domingo, 25, e garantiu seu quarto mandato. Com 100% das urnas apuradas, o petista obteve 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Dólar sobe

O dólar também registrava forte alta nesta segunda-feira. Às 12h20, a moeda americana subia 9%, negociada a 5,42 reais. No mercado de ações, a pressão vendedora levou a B3 a acionar o circuit break, mecanismo que interrompe temporariamente as negociações quando o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, registra queda de 10% em relação ao fechamento do pregão anterior. A paralisação inicial tem duração de 30 minutos.

A reação dos investidores ocorre após semanas de valorização dos ativos brasileiros, período em que parte expressiva do mercado apostou na vitória de Flávio Bolsonaro. Com a confirmação do resultado eleitoral, investidores passaram a rever suas estratégias e a desfazer posições montadas antes da votação, intensificando a venda de ações e a pressão sobre o câmbio e os juros futuros.

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A principal preocupação do mercado está relacionada à condução das contas públicas no próximo mandato. Analistas avaliam que a intensidade da volatilidade nos próximos pregões dependerá, entre outros fatores, das sinalizações do governo sobre a política econômica e o compromisso com o equilíbrio fiscal. Anúncios sobre a composição da equipe econômica e medidas para conter os gastos públicos poderão influenciar a percepção de risco dos investidores.

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