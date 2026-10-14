Euro despenca frente ao real e apostas contra moeda disparam com crise na Europa

A crise política e fiscal da França tornou-se uma das principais fontes de instabilidade para a economia europeia. Sem apoio suficiente no Parlamento para aprovar cortes de gastos, o governo francês enfrenta dificuldades para conter o endividamento e recuperar a confiança dos investidores.

O impasse ocorre em meio ao encarecimento da energia provocado pelas guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, combinação que enfraquece as perspectivas de crescimento da região e pressiona o euro. Desde o início de 2026, a moeda europeia acumula desvalorização de 12,6% em relação ao real.

O movimento também reflete o fortalecimento do dólar, favorecido pelas expectativas de juros elevados nos Estados Unidos. A moeda europeia acumula queda de 12,6% frente ao real em 2026 e perdeu cerca de 3,5% de seu valor em relação ao dólar desde agosto. A deterioração das perspectivas levou grandes investidores a reforçar posições financeiras que se beneficiam de uma eventual queda adicional.

França se torna foco de instabilidade

A segunda maior economia da zona do euro enfrenta dificuldades para equilibrar suas contas públicas. O déficit francês deve atingir 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, muito acima do limite de 3% estabelecido pelas regras fiscais europeias. O governo pretende reduzir o rombo para 5% no próximo ano, mas encontra resistência para aprovar o orçamento.

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O problema é agravado pela fragmentação do Parlamento e pela proximidade das eleições presidenciais. Sem uma maioria estável, o Executivo enfrenta obstáculos para negociar medidas de contenção de despesas, enquanto manifestações populares aumentam a pressão política.

A dívida pública francesa também preocupa. Projeções da Comissão Europeia indicam que o endividamento poderá ultrapassar 120% do PIB em 2027. A trajetória contrasta com o baixo crescimento previsto para o país, o que limita a capacidade de reduzir o peso da dívida por meio da expansão econômica.

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O impasse tem consequências financeiras. Quando os investidores percebem maior risco de inadimplência ou instabilidade, exigem juros mais altos para financiar os governos. Esse encarecimento pode comprometer ainda mais as contas públicas e dificultar a retomada dos investimentos.

A preocupação não está restrita à França. Como os países da zona do euro compartilham a mesma moeda, uma deterioração persistente da confiança em uma de suas maiores economias pode afetar a percepção de risco sobre toda a região.

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Energia cara limita recuperação europeia

Outro fator de pressão é a dependência europeia de combustíveis importados. As guerras no Oriente Médio e na Ucrânia provocaram interrupções no abastecimento e elevaram os custos de energia, atingindo empresas e consumidores.

Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), os ataques a instalações de refino russas e os problemas de fornecimento no Oriente Médio reduziram a disponibilidade internacional de derivados de petróleo em setembro. A restrição contribuiu para pressionar os preços do diesel, combustível essencial ao transporte de mercadorias e à atividade industrial.

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A alta dos custos energéticos afeta especialmente economias com grande presença da indústria, como Alemanha, França e Itália. Empresas que dependem de gás e eletricidade enfrentam despesas maiores, enquanto famílias perdem capacidade de consumo.

Esse cenário cria um problema para a política monetária europeia. O Banco Central Europeu (BCE) precisa impedir que o encarecimento da energia provoque uma alta persistente da inflação, mas juros elevados também podem prejudicar uma economia que já apresenta sinais de fraqueza.

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Dólar ganha força com perspectiva de juros altos

Enquanto a Europa enfrenta dificuldades para recuperar o crescimento, os Estados Unidos lidam com uma nova aceleração da inflação. O índice de preços ao consumidor americano chegou a 3,7% em setembro, pressionado principalmente pelos combustíveis.

O resultado aumentou as expectativas de novas elevações dos juros pelo Federal Reserve (Fed), banco central americano. Taxas mais altas tornam os títulos dos Estados Unidos relativamente mais atraentes para investidores internacionais, favorecendo a demanda por dólares.

A diferença entre as perspectivas econômicas das duas regiões contribui para a desvalorização do euro. Analistas do Goldman Sachs avaliam que as condições financeiras mais restritivas podem limitar o crescimento europeu e reduzir o espaço para novos aumentos de juros pelo BCE.

O movimento cambial, portanto, não depende apenas dos problemas internos da Europa. Também reflete a capacidade dos Estados Unidos de atrair capital em um ambiente de maior incerteza internacional.

Mercado financeiro aumenta apostas na queda

O pessimismo aparece nas operações com contratos futuros. Dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) mostram que o saldo de posições especulativas contrárias ao euro chegou a aproximadamente 99 mil contratos em 6 de outubro.

O volume representa um crescimento de 57% em uma semana e indica que parte relevante dos grandes investidores passou a se posicionar para uma possível desvalorização da moeda.

Essas operações não determinam a direção do câmbio, mas ajudam a medir a percepção de risco. Mudanças rápidas nas posições podem intensificar a volatilidade, especialmente quando acompanhadas por notícias negativas sobre as contas públicas ou as perspectivas econômicas.

Apesar da deterioração recente, não há consenso sobre uma queda prolongada. A Capital Economics projeta o euro próximo de US$ 1,12 no encerramento de 2026, enquanto o Goldman Sachs considera possível uma recuperação de curto prazo.

O que a desvalorização significa para o Brasil

A queda da moeda europeia tem efeitos distintos sobre a economia brasileira. Para importadores, pode reduzir o custo de máquinas, equipamentos e mercadorias adquiridas de países da zona do euro, desde que os contratos sejam denominados na moeda europeia.

O movimento também tende a beneficiar brasileiros que planejam viajar ou realizar despesas no continente, embora o custo final dependa de impostos, tarifas e oscilações cambiais.

Para os exportadores nacionais, o cenário é mais complexo. Um euro enfraquecido pode encarecer os produtos brasileiros para compradores europeus, dependendo da moeda utilizada nas negociações e das condições de concorrência.

A relação comercial também pode ser afetada pela desaceleração da economia europeia, que reduz a demanda por bens importados.

A trajetória da moeda nos próximos meses dependerá da evolução das contas públicas francesas, dos preços internacionais da energia e das decisões dos bancos centrais. Mais do que uma oscilação cambial, a perda de valor do euro reflete as dificuldades da Europa para conciliar estabilidade fiscal, crescimento econômico e segurança energética.