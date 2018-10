Euforia eleitoral diminui, mas dólar cai a menor patamar em 2 meses

O entusiasmo demonstrado pelos investidores após o resultado do primeiro turno das eleições diminuiu, mas ajudou a valorizar um pouco mais a bolsa e o real nesta terça-feira (9). O dólar bateu a menor cotação desde 3 de agosto, ao fechar em 3,7107 reais, uma queda de 1,47%. Já o Ibovespa, principal indicador da B3, bolsa de valores de São Paulo, ficou estável, encerrando o dia aos 86.087 pontos.

O mercado tenta entender quais os possíveis cenários para o segundo turno das eleições e digerir as propostas do candidato Jair Bolsonaro (PSL), que ficou à frente de Fernando Haddad (PT) na primeira votação.

As especulações em torno de nomes que ocupariam os ministérios e de planos para um eventual governo dão esperanças ao mercado de que as reformas econômicas, como a tributária e a da previdência, possam ser prioridades. Além disso, a possibilidade de executivos chefiarem pastas importantes no governo também é vista com bons olhos.

“O mercado teve uma reação positiva com a votação do primeiro turno. Ele está lendo que uma vitória de Bolsonaro significa mais liberalismo econômico, o que pode trazer mais capital estrangeiro e juros menores”, afirma Robério Costa, economista-chefe da corretora de câmbio Confidence.

Esse otimismo se refletiu mais sobre o câmbio. O dólar chegou a cair para 3,70 reais durante o dia, marca vista apenas em maio deste ano. Porém, a queda arrefeceu no final da tarde. O Ibovespa, por sua vez, chegou a subir 0,6% mas também perdeu força e fechou no mesmo patamar do dia anterior.

“O mercado está esperando para agir. Essa distância entre os candidatos já está embutida nos preços dos ativos, mas é preciso avaliar quais serão os resultados da próxima pesquisa para saber quais os rumos tomar”, afirma Costa.

Nesta quarta-feira (10), o Datafolha publicará sua primeira pesquisa de intenções de voto após o primeiro turno. Um resultado que indique vitória de Bolsonaro é visto como positiva pelo mercado financeiro.

Entre os ativos que mais foram negociados nesta terça, as ações da Petrobras registraram alta de 0,98%, negociadas a 26,82 reais. Os papeis da Vale também subiram 0,98% e fecharam em 57,66 reais.