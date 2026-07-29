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Euforia da IA dá lugar ao pânico e Bolsa da Coreia do Sul despenca 40%

Fim da corrida por ações de chips e uso de investimentos alavancados provocam uma das maiores perdas da história do mercado sul-coreano

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 15h23 | Atualizado em 29 jul 2026, 15h28
Mulher de perfil, com cabelo preso e blusa branca, observa telas de computador e grandes painéis digitais exibindo dados do mercado financeiro, incluindo cotações de ações e gráficos de desempenho. Os painéis mostram os índices KOSPI e KOSDAQ com valores em destaque, além de taxas de câmbio.
Painéis exibem cotações na sede da Korea Exchange (KRX), em Seul, principal bolsa de valores da Coreia do Sul (getty/Getty Images)
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A Bolsa da Coreia do Sul atravessa uma das maiores correções de sua história recente após o fim da onda de otimismo que impulsionou empresas ligadas à inteligência artificial.

Em pouco mais de um mês, o índice Kospi perdeu cerca de 40% de seu valor desde o pico histórico, apagando aproximadamente US$ 2,2 trilhões em valor de mercado.

Nesta quarta-feira (29), o principal índice da bolsa sul-coreana chegou a cair 12,6% durante o pregão antes de reduzir parte das perdas e encerrar o dia em baixa de 6%.

Foi a segunda sessão consecutiva de forte queda e o mercado caminha para registrar o pior desempenho mensal de sua história.

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Ações de chips puxam liquidação

O movimento foi liderado por empresas do setor de semicondutores, protagonistas da corrida global por inteligência artificial.

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Nos últimos meses, fabricantes sul-coreanos de chips, equipamentos eletrônicos e infraestrutura para data centers haviam acumulado fortes ganhos impulsionados pela demanda por inteligência artificial generativa.

Agora, investidores passaram a realizar lucros e reduzir posições em empresas que haviam apresentado as maiores valorizações do mercado.

ETFs ampliaram volatilidade

Autoridades sul-coreanas atribuem parte da turbulência ao crescimento dos chamados ETFs alavancados de ação única, fundos negociados em bolsa que multiplicam os ganhos — e também as perdas — de papéis específicos.

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Durante audiência no Parlamento, o ministro das Finanças, Koo Yun-cheol, reconheceu que a autorização para esse tipo de produto foi um erro e pediu desculpas aos investidores.

O governo anunciou que estuda novas restrições ao mercado, incluindo limites para investimentos individuais nesses fundos, aumento dos custos de negociação e criação de mecanismos legais para intervenções emergenciais caso a volatilidade aumente.

O Banco da Coreia e os principais reguladores financeiros realizaram uma reunião extraordinária para discutir medidas de estabilização.

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Correção ocorre após forte valorização

A queda interrompe uma das maiores altas registradas entre as bolsas globais neste ano.

Até o início de julho, o Kospi acumulava valorização superior a 40% em dólar, desempenho que fazia da Coreia do Sul o mercado acionário mais rentável entre as principais economias do mundo.

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Grande parte desse avanço foi sustentada pelo entusiasmo dos investidores com a expansão da inteligência artificial, que elevou as perspectivas de demanda por chips de memória produzidos por empresas sul-coreanas como Samsung Electronics e SK hynix.

Nos últimos dias, porém, sinais de desaceleração no ritmo de investimentos em infraestrutura de IA e a realização de lucros desencadearam uma onda de vendas em mercados asiáticos.

Correção reflete reavaliação global da IA

O movimento ocorre em um momento de maior cautela entre investidores globais em relação ao setor de inteligência artificial.

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Depois de quase dois anos de valorização acelerada das empresas ligadas à cadeia de semicondutores, analistas passaram a questionar se os preços das ações incorporavam expectativas excessivamente otimistas para o crescimento da demanda.

A forte utilização de operações alavancadas ampliou o efeito da correção na Coreia do Sul, obrigando investidores a liquidar posições rapidamente para cobrir perdas.

Apesar do tombo recente, analistas avaliam que os fundamentos da indústria sul-coreana de semicondutores permanecem sólidos.

A expectativa é que a demanda estrutural por chips voltados à inteligência artificial continue elevada nos próximos anos, embora o mercado passe por um período de ajuste após a forte valorização registrada em 2026.

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