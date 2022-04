EUA: Taxa de desemprego cai, mas criação de novos postos desacelera

A economia dos Estados Unidos continua a demonstrar forte recuperação no mercado de trabalho. A taxa de desemprego caiu para 3,6% em março, menor nível desde fevereiro de 2020. É também menor comparada ao mês anterior, de 3,8%, e do que era esperado pelo mercado, de 3,7%, mas a criação de novos postos começa a demonstrar desaceleração.

Foram criados 431 empregos não-agrícolas em março, segundo o indicador de emprego dos Estados Unidos (payroll), publicado pelo Departamento do Trabalho do país nesta sexta-feira, 1. O dado frustrou a expectativa do mercado, que esperava um incremento de 490 mil empregos, e veio bem abaixo dos 750 mil registrados no mês anterior. Apesar de esse ser o décimo quarto mês consecutivo de recuperação no mercado de trabalho, aproximando os americanos dos níveis de emprego pré-pandemia, o dado demonstra perda de dinamismo na recomposição do mercado. No início do mês, o Federal Reserve, o banco central norte-americano, deu início a política de elevação dos juros americanos, na tentativa de frear a economia e controlar a inflação. Os dados atuais de emprego geram agora expectativa se o Fed pode frear a elevação dos juros e a retiradas dos estímulos.

Apesar da alta inflação no país, no patamar de 7,9%, o salário médio anual dos trabalhadores americanos aumentou 5,6%, acima da projeção de 5,5% do mercado. No Brasil, embora o mercado de trabalho também esteja em recuperação, o salário dos brasileiros encolheu 8,8%, ficando em 2.511 reais. Esse é o menor rendimento para o trabalhador em quase uma década. A última vez que o salário médio havia ficado próximo a esse patamar foi em 2013, quando era de 2.593 reais.