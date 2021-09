EUA preparam processo contra Google sobre negócios em publicidade digital

Um novo processo do Departamento de Justiça contra o Google seria uma sinalização da gestão do presidente Joe Biden para endurecer a fiscalização antitruste, em um esforço para aumentar a concorrência em toda a economia. Biden nomeou oJonathan Kanter, crítico do Google, para comandar a divisão antitruste do departamento. Kanter há muito representa empresas que pressionam os aplicadores da concorrência a tomarem medidas contra o Google, incluindo a News Corp. e a Yelp Inc.

O escrutínio do departamento sobre o controle do Google sobre o mercado de tecnologia de publicidade remonta ao governo Trump. O DOJ, sob o comando do então procurador-geral William Barr, processou o Google por seu negócio de busca, alegando que a empresa usou acordos de distribuição exclusiva com operadoras e fabricantes de telefones sem fio para impedir a concorrência.