EUA pode impor mais tarifas à China se acordo não sair até dezembro

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse nesta segunda-feira, 14, que uma rodada adicional de tarifas sobre as importações chinesas pode ser imposta em dezembro se um acordo comercial com a China não for alcançado até lá.

“Tenho todas as expectativas de que, se não houver acordo, essas tarifas entrarão em vigor, mas espero que tenhamos um acordo”, disse ele em entrevista à CNBC quando questionado sobre uma rodada de tarifas programada para 15 de dezembro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que a China e os Estados Unidos alcançaram a primeira fase de um acordo comercial que abrange agricultura, câmbio e alguns aspectos da proteção à propriedade intelectual, e que vão diminuir as restrições comerciais recíprocas que as duas maiores economias do mundo impõem há 15 meses.

Mas autoridades de ambos os lados disseram que é necessário mais trabalho para finalizar o acordo, e Trump reconheceu que o acordo ainda pode entrar em colapso. O representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, disse na sexta-feira que Trump não tomou uma decisão sobre as tarifas de dezembro.

Mnuchin disse que mais negociações comerciais em vários níveis ocorrerão nas próximas semanas, incluindo um telefonema entre ele, Lighthizer e o vice-premiê chinês, Liu He, e conversas entre Trump e o líder chinês Xi Jinping.

Questionado sobre uma disputa entre a China e a liga americana de basquete NBA – decorrente de um tuíte do gerente do Houston Rockets, Daryl Morey, expressando apoio a protestos pró-democracia em Hong Kong – Mnuchin disse esperar que os dois lados possam chegar a uma solução.