EUA: Pedidos de seguro desemprego crescem e dão força a decisão do Fed

Ao optar manter a taxa de juros no atual patamar, o banco central americano, o Federal Reserve (Fed) parece estar tomando uma decisão prudente, dada a crescente preocupação com a desaceleração da economia evidenciada pelos números dos pedidos de auxílio desemprego no país.

Embora a economia norte-americana ainda esteja gerando empregos em um ritmo considerado sólido e as taxas de desemprego permaneçam historicamente baixas, os números crescentes de pedidos de subsídio de desemprego sinalizam uma desaceleração no mercado de trabalho. Na semana encerrada em 21 de outubro, os pedidos contínuos de seguro-desemprego atingiram o patamar de 1,82 milhão, o mais alto desde abril, de acordo com dados do Departamento do Trabalho. Paralelamente, os pedidos iniciais também subiram, atingindo 217.000 na semana encerrada em 28 de outubro. O cenário demonstra que as empresas, apesar de continuarem a criar empregos, estão fazendo isso em um ritmo menos vigoroso, o que prolonga a busca por emprego para muitos candidatos.

Após a reunião do Fed na quarta-feira, o presidente Jerome Powell enfatizou que há sinais de desaceleração no mercado de trabalho. No entanto, ele também destacou que, se as evidências indicarem uma reversão dessa tendência, a manutenção das taxas de juros atuais poderia ameaçar o progresso na contenção da inflação e justificar um aperto adicional na política monetária. A decisão de manter as taxas de juros inalteradas após elevá-las em resposta à inflação já causou aumento dos custos de empréstimos e tem impactando diversos setores da economia, afetando negativamente os planos de contratação das empresas.