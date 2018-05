EUA pedem para quem viajar ao Brasil estocar água e itens domésticos

Os impactos da greve dos caminhoneiros nas rodovias brasileiras chegaram aos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano emitiu na quinta-feira um alerta de segurança em que recomenda a quem viajar para o Brasil estocar água e itens de uso domésticos. A nota também recomenda, entre outras ações, que viajantes chequem as condições de trânsito antes de viajar, contatem empresas aéreas para confirmar voos e revisem seus planos pessoais de segurança.

Equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, o Departamento de Estado americano, usou o Twitter para transmitir a mensagem: “[Viajantes] considerem adotar medidas para garantir estoque adequado de itens para uso doméstico e água e conservar combustível para veículos nesse período”.

#Brazil Security Alert: Brazilian truckers’ association strike disrupting normal fuel and goods distribution throughout Brazil. Consider taking steps to ensure adequate stock of household goods and water and conserve vehicle fuel during this time. https://t.co/HtmsTmcNzn pic.twitter.com/r1nuxc1qoc — Travel – State Dept (@TravelGov) May 24, 2018

O comunicado diz que a greve dos caminhoneiros está interrompendo a distribuição normal de combustível e de bens em todo o país e destaca que cidades do interior do Brasil, em locais mais distantes de refinarias e de centros de distribuição de comida, devem sofrer mais impacto do que outras. “Uma vez resolvida [a paralisação], pode demorar algum tempo para que os suprimentos retornem a níveis normais – especialmente em cidades mais distantes de centros de distribuição de comida e de combustível”, diz o texto.

O departamento também cita que o governo do Brasil está mantendo reuniões com os caminhoneiros para solucionar o impasse.

A greve dos caminhoneiros, que segue na manhã desta sexta-feira mesmo depois de um acordo com o governo federal, provoca bloqueios em estradas de 24 estados e do Distrito Federal, segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com exceção do Amazonas e do Amapá, todas as unidades federativas brasileiras estão com vias interditadas para a passagem de veículos de transporte de carga.

Postos e aeroportos já anunciam fim dos combustíveis. Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, em Brasília, informou que as reservas de querosene da aviação acabaram esta manhã, inviabilizando voos.

(Com Agência Brasil)