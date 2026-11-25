O governo dos Estados Unidos marcou para 14 de janeiro de 2027 uma audiência pública para discutir a ampliação das tarifas de importação sobre produtos brasileiros.

Entre as medidas propostas nesta quarta-feira (25) pela administração de Donald Trump estão a imposição de uma sobretaxa de 10% sobre aeronaves prontas fabricadas no Brasil e o aumento da tributação sobre determinadas categorias de açúcar.

As mudanças poderão atingir dois importantes segmentos da pauta exportadora brasileira, até agora parcialmente preservados da ofensiva protecionista americana.

Empresas, entidades setoriais e demais interessados terão até 7 de dezembro para solicitar participação na audiência. As manifestações por escrito deverão ser encaminhadas às autoridades americanas até 30 de dezembro.

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A abertura da consulta pública antecede uma decisão definitiva sobre as novas cobranças, que ainda não têm data para entrar em vigor.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que mais de um ano de negociações com Brasília não produziu avanços significativos na resolução das divergências entre os dois países.

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A ampliação das tarifas busca aumentar o poder de pressão de Washington nas tratativas com o governo brasileiro.

Apesar do endurecimento da política comercial, as autoridades americanas afirmam que continuam abertas à negociação de um acordo.

Embraer perde mais de 9% na bolsa

A possibilidade de imposição de novas barreiras comerciais provocou uma reação imediata no mercado financeiro.

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As ações da Embraer chegaram a cair 9,2% na B3 na manhã desta quarta-feira, diante da perspectiva de encarecimento das aeronaves brasileiras no mercado americano.

A América do Norte respondeu por 58,5% da receita líquida da fabricante nos nove primeiros meses de 2026, o equivalente a 18,12 bilhões de reais.

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Entre abril de 2025 e fevereiro deste ano, a companhia desembolsou 80 milhões de dólares em tarifas nos Estados Unidos, antes de a Suprema Corte americana derrubar as cobranças fundamentadas na legislação de emergência.

As aeronaves prontas constituem o quarto principal produto da pauta de exportações brasileiras aos Estados Unidos, segundo o governo americano.

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A retirada desses equipamentos da lista de exceções às sobretaxas amplia a exposição da indústria nacional de alta tecnologia à política protecionista de Trump.

O impacto também poderá alcançar as companhias aéreas americanas.

A Embraer possui uma presença expressiva no mercado de aviação regional dos Estados Unidos, segmento no qual a oferta de aeronaves concorrentes é relativamente limitada.

O aumento dos custos de aquisição poderá afetar os planos de renovação e expansão das frotas dessas empresas.

EUA querem ampliar barreiras ao açúcar

No setor sucroalcooleiro, Washington pretende elevar as tarifas sobre as importações de determinadas categorias de açúcar bruto e refinado realizadas fora do sistema de cotas.

A proposta inclui a elevação das barreiras para fornecedores de outros países.

O objetivo é impedir que produtores brasileiros compensem eventuais perdas com a ampliação das exportações para mercados que, por sua vez, direcionem uma parcela maior de sua produção ao mercado americano.

Maior produtor e exportador mundial de açúcar, o Brasil tem uma posição estratégica no abastecimento internacional da commodity.

O caráter global desse mercado dificulta a aplicação de restrições comerciais direcionadas exclusivamente a um país, uma vez que os fluxos de exportação podem ser reorganizados em resposta às mudanças tarifárias.

Washington reconstrói estratégia tarifária

As medidas fazem parte da estratégia adotada pela administração Trump após a decisão da Suprema Corte americana que, em fevereiro, anulou tarifas impostas com base em uma legislação de emergência econômica.

As cobranças anteriores haviam alcançado até 50% sobre determinados produtos brasileiros.

Desde então, Washington passou a recorrer a outros instrumentos jurídicos para sustentar sua política protecionista.

O principal deles é a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite a adoção de medidas retaliatórias contra práticas estrangeiras consideradas prejudiciais aos interesses comerciais americanos.

O Brasil foi o primeiro alvo dessa nova estratégia. Em julho, os Estados Unidos estabeleceram uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, preservando exceções para mercadorias como carne bovina, café e aeronaves.

A investigação americana abrange questões como o sistema de pagamentos instantâneos Pix, as restrições ao etanol importado, a proteção da propriedade intelectual, o combate à corrupção e o desmatamento ilegal.

O governo brasileiro rejeita as acusações de práticas comerciais desleais.

A ofensiva não se restringe ao Brasil. Também nesta quarta-feira, a administração Trump apresentou propostas de novas tarifas contra importantes parceiros comerciais, incluindo China, União Europeia, Japão e Coreia do Sul.

No caso dos produtos chineses, as cobranças adicionais propostas chegam a 20%.

Disputa comercial avança na OMC

A convocação da audiência ocorre um dia após os Estados Unidos bloquearem a primeira tentativa brasileira de estabelecer um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) para contestar as sobretaxas em vigor.

O governo brasileiro recorreu ao organismo internacional depois que uma rodada de consultas bilaterais, realizada em 25 de setembro, terminou sem acordo.

Pelas regras da organização, Brasília poderá apresentar novamente o pedido de instalação do painel. Nessa segunda tentativa, Washington não terá poder de veto unilateral sobre a abertura do processo.

A eventual instalação do painel, contudo, não implica a suspensão imediata das tarifas.

Com isso, o Brasil deverá conduzir simultaneamente duas frentes de atuação nos próximos meses.

A contestação jurídica das cobranças existentes e as negociações diplomáticas para evitar a ampliação das barreiras comerciais em 2027.