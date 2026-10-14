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Economia

EUA esperam dados de inflação; Brasil, a votação do fim da escala 6×1

O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, recua no pré-mercado, ampliando as perdas registradas na volta do feriado

Por Tássia Kastner 14 out 2026, 08h03 | Atualizado em 14 out 2026, 09h09
Manifestantes pedem fim da escala de trabalho 6x1 durante ato de 1º de Maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro
Manifestantes pedem fim da escala de trabalho 6x1 durante ato de 1º de Maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)
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EUA esperam dados de inflação; Brasil, a votação do fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

O noticiário americano tenta voltar à normalidade nesta quarta-feira, com investidores à espera de balanços do setor financeiro, da inflação dos EUA em setembro e ainda do Livro Bege do Fed, que mostra as condições da economia do país. Os dois últimos dados são considerados cruciais pelo mercado financeiro, que espera confirmar as apostas de que a alta de juros por lá ocorra novamente apenas em dezembro.

Os futuros do S&P 500 e do Dow Jones avançam neste começo de manhã, com a expectativa de que as notícias vindas dessa bateria de divulgações serão positivas – e ignorando novas subidas do petróleo no mercado internacional.

O Brasil, no entanto, ignora os sinais positivos vindos do exterior. O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, recua no pré-mercado, ampliando as perdas registradas na volta do feriado. Na véspera, o Ibovespa recuou mais de 1% e fechou abaixo do patamar do primeiro pregão pós-primeiro turno. 

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Investidores começam a se dividir entre uma relativa recuperação do presidente Lula nas pesquisas eleitorais, isso enquanto procuram no plano de governo de Flávio Bolsonaro algum indício de que as promessas de ajuste fiscal sejam sólidas, e não apenas uma estratégia vazia para arrebanhar apoio da Faria Lima e do empresariado brasileiro.

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Nesta quarta, o destaque da agenda doméstica deve ser a votação do fim da escala 6×1 no Senado, uma bandeira encampada pelo governo federal. Depois de se opor frontalmente à medida, agora Flávio Bolsonaro diz que votará a favor – enquanto já fala em mudar a nova lei novamente quando for eleito. 

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Agenda do dia

9h: IBGE publica Pesquisa Mensal de Serviços em agosto
9h: Dario Durigan participa de congresso da Receita Federal
9h30: EUA anuncia CPI de setembro
14h30: BC divulga fluxo cambial semanal
15h: Fed publica Livro Bege de outubro
18h: Genial/Quaest divulga pesquisa presidencial

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