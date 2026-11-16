O governo de Donald Trump publicou nesta segunda-feira, 16, uma norma que endurece as regras de exportação de chips avançado de inteligência artificial para alguns países, incluindo o Brasil. A intenção é restringir ainda mais o acesso da China às tecnologias dos semicondutores desenvolvidos na indústria americana, como os da Nvidia, e fechar as brechas pelas quais os chineses, mesmo não podendo importar diretamente, conseguem usar os data centers de outros países para treinas suas IAs.

Pela norma, as exportações americanas de chips avançados para o Brasil, Cingapura, Tailândia, Malásia e Indonésia passam a depender de licença do governo americano. Essa exigência se soma às que já existiam para esse tipo de semicondutor. O Departamento de Comércio argumenta que a computação em nuvem facilitou o acesso remoto à capacidade de IA dos EUA, inclusive por meio de países que não sofrem as restrições americanas.

“A norma foi concebida para garantir que as restrições existentes ao acesso a tecnologias americanas sensíveis não possam ser contornadas por meio de arranjos de computação remota que envolvam data centers em países terceiros”, afirmou o Departamento de Comércio em um comunicado.

“Os Estados Unidos são líderes globais em computação avançada e em tecnologia de superinteligência e estão empenhados em promover a adoção global da tecnologia americana para fins comerciais legítimos, ao mesmo tempo em que garantem que tecnologias sensíveis não sejam exploradas de maneiras que ameacem a sua segurança nacional.”