EUA criaram mais de 1.200 novos milionários por dia em 2025, aponta UBS

O número de milionários no mundo voltou a crescer em ritmo acelerado em 2025, impulsionado pela alta dos mercados financeiros.

Segundo o relatório anual sobre riqueza do banco suíço UBS, quase 1 milhão de pessoas passou a ter patrimônio superior a US$ 1 milhão (R$ 5,43 milhões), elevando o total para um recorde histórico de mais de 57,5 milhões de milionários.

Os Estados Unidos concentraram quase metade desse avanço. Mais de 440 mil americanos atingiram o patrimônio milionário no ano passado, o equivalente a cerca de 1.200 novos milionários por dia.

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Com isso, o país passou a reunir 23,6 milhões de milionários, mais do que qualquer outra nação. Em seguida aparecem China continental (5,3 milhões), Japão (2,9 milhões), Alemanha (2,6 milhões) e Reino Unido (2,4 milhões).

Bolsas em alta impulsionaram riqueza

Segundo o UBS, o avanço foi impulsionado principalmente pela valorização dos ativos financeiros. Em 2025, a riqueza privada cresceu 10,8% no mundo, o maior ritmo desde 2017, favorecida pela forte alta das bolsas de valores e pela valorização de outros investimentos.

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Nos Estados Unidos, ações, fundos e títulos financeiros representam cerca de 79% da riqueza bruta das famílias, tornando o patrimônio dos americanos especialmente sensível ao desempenho do mercado financeiro.

Ganhos ficaram concentrados entre os mais ricos

O levantamento mostra, porém, que a expansão da riqueza não foi distribuída de forma homogênea.

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Enquanto a riqueza média por adulto nos Estados Unidos cresceu quase 10% acima da inflação entre 2020 e 2025, a riqueza mediana, indicador que retrata melhor a situação da pessoa “no meio” da distribuição, caiu cerca de 20% no mesmo período.

Isso indica que a maior parte dos ganhos ficou concentrada entre os grupos mais ricos da população.

O UBS afirma que a valorização dos mercados beneficiou principalmente quem já possuía grandes carteiras de investimentos, enquanto famílias cuja renda depende sobretudo de salários enfrentaram os efeitos da inflação e do crescimento mais lento dos rendimentos.

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Fortuna dos ultrarricos cresce ainda mais rápido

O crescimento foi ainda mais intenso entre as maiores fortunas.

O grupo de pessoas com patrimônio entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões foi o que mais avançou nos últimos cinco anos, com expansão de 7,3%. Já o número de bilionários aumentou 13,1% em relação ao ano anterior, alcançando um recorde de 3.302 pessoas.

Europa liderou crescimento percentual

Embora os Estados Unidos tenham criado o maior número absoluto de milionários, não registraram a maior expansão proporcional.

Países do Leste Europeu apresentaram os maiores avanços, com destaque para a Lituânia, onde a população milionária cresceu cerca de 8% em um ano.

O relatório analisou 56 mercados, que juntos representam mais de 92% da riqueza mundial, e concluiu que houve aumento do patrimônio em todas as regiões acompanhadas, ainda que os ganhos tenham sido bastante desiguais.