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Economia

EUA criaram mais de 1.200 novos milionários por dia em 2025, aponta UBS

País concentrou quase metade dos novos milionários do mundo no ano passado, impulsionado pela valorização das bolsas

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 19h56
Nova York
Nova York: economia em franca expansão (Getty Images/Getty Images)
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O número de milionários no mundo voltou a crescer em ritmo acelerado em 2025, impulsionado pela alta dos mercados financeiros.

Segundo o relatório anual sobre riqueza do banco suíço UBS, quase 1 milhão de pessoas passou a ter patrimônio superior a US$ 1 milhão (R$ 5,43 milhões), elevando o total para um recorde histórico de mais de 57,5 milhões de milionários.

Os Estados Unidos concentraram quase metade desse avanço. Mais de 440 mil americanos atingiram o patrimônio milionário no ano passado, o equivalente a cerca de 1.200 novos milionários por dia.

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Com isso, o país passou a reunir 23,6 milhões de milionários, mais do que qualquer outra nação. Em seguida aparecem China continental (5,3 milhões), Japão (2,9 milhões), Alemanha (2,6 milhões) e Reino Unido (2,4 milhões).

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Bolsas em alta impulsionaram riqueza

Segundo o UBS, o avanço foi impulsionado principalmente pela valorização dos ativos financeiros. Em 2025, a riqueza privada cresceu 10,8% no mundo, o maior ritmo desde 2017, favorecida pela forte alta das bolsas de valores e pela valorização de outros investimentos.

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Nos Estados Unidos, ações, fundos e títulos financeiros representam cerca de 79% da riqueza bruta das famílias, tornando o patrimônio dos americanos especialmente sensível ao desempenho do mercado financeiro.

Ganhos ficaram concentrados entre os mais ricos

O levantamento mostra, porém, que a expansão da riqueza não foi distribuída de forma homogênea.

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Enquanto a riqueza média por adulto nos Estados Unidos cresceu quase 10% acima da inflação entre 2020 e 2025, a riqueza mediana, indicador que retrata melhor a situação da pessoa “no meio” da distribuição, caiu cerca de 20% no mesmo período.

Isso indica que a maior parte dos ganhos ficou concentrada entre os grupos mais ricos da população.

O UBS afirma que a valorização dos mercados beneficiou principalmente quem já possuía grandes carteiras de investimentos, enquanto famílias cuja renda depende sobretudo de salários enfrentaram os efeitos da inflação e do crescimento mais lento dos rendimentos.

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Fortuna dos ultrarricos cresce ainda mais rápido

O crescimento foi ainda mais intenso entre as maiores fortunas.

O grupo de pessoas com patrimônio entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões foi o que mais avançou nos últimos cinco anos, com expansão de 7,3%. Já o número de bilionários aumentou 13,1% em relação ao ano anterior, alcançando um recorde de 3.302 pessoas.

Europa liderou crescimento percentual

Embora os Estados Unidos tenham criado o maior número absoluto de milionários, não registraram a maior expansão proporcional.

Países do Leste Europeu apresentaram os maiores avanços, com destaque para a Lituânia, onde a população milionária cresceu cerca de 8% em um ano.

O relatório analisou 56 mercados, que juntos representam mais de 92% da riqueza mundial, e concluiu que houve aumento do patrimônio em todas as regiões acompanhadas, ainda que os ganhos tenham sido bastante desiguais.

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