EUA criam 165 mil vagas em outubro e superam expectativas do mercado

O mercado de trabalho dos Estados Unidos criou 165 mil postos fora do setor agrícola em outubro, acima da expectativa de abertura de 65 mil vagas. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 6, pelo Bureau of Labor Statistics, o departamento de estatísticas trabalhistas do país.

A taxa de desemprego passou de 4,2% para 4,1%, enquanto o número de pessoas desempregadas ficou em 7,1 milhões. Desde março, o indicador tem oscilado entre 4,1% e 4,3%.

O relatório também revisou para cima os resultados dos dois meses anteriores. A criação de empregos em agosto passou de 133 mil para 186 mil vagas. Em setembro, o saldo subiu de 29 mil para 60 mil postos. Juntos, os dois meses tiveram 84 mil empregos a mais do que o informado anteriormente.

O payroll, um dos principais indicadores acompanhados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), mostrou uma aceleração nas contratações. A abertura de vagas em outubro superou a média mensal de 48 mil registrada nos doze meses anteriores.

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Serviços e saúde puxam contratações

Os serviços profissionais e empresariais lideraram a geração de empregos, com a abertura de 70 mil postos em outubro, acima da média mensal de 15 mil observada no último ano.

Dentro desse segmento, os serviços profissionais, científicos e técnicos acrescentaram 33 mil vagas. As atividades administrativas, de apoio e de gestão de resíduos abriram outras 28 mil, enquanto a gestão de empresas criou 9 mil postos.

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A área de saúde contratou 42 mil trabalhadores, também acima da média mensal dos doze meses anteriores, de 31 mil. Os hospitais responderam por 16 mil vagas, seguidos pelos serviços de atendimento domiciliar, com 11 mil, e pelos centros de atendimento ambulatorial, com 5 mil.

Transporte e armazenagem criaram 25 mil empregos, principalmente nas atividades de entregas, que abriram 17 mil postos. O transporte aéreo acrescentou 4 mil vagas.

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A indústria registrou saldo positivo de 19 mil empregos e acumula a criação de 101 mil postos desde dezembro de 2025. Em outubro, os avanços ocorreram na fabricação de computadores e produtos eletrônicos, com 7 mil vagas, e nos segmentos de máquinas e metalurgia, com 4 mil cada.

Construção, comércio, informação, atividades financeiras, assistência social, lazer, hotelaria e governo apresentaram pouca variação no período.

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Salários sobem 3,1% em um ano

O salário médio por hora dos trabalhadores do setor privado aumentou 14 centavos, ou 0,4%, e chegou a 38 dólares em outubro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 3,1%.

Entre os trabalhadores de produção e aqueles que não exercem funções de supervisão, o rendimento médio avançou 12 centavos, também uma alta de 0,4%, para 32,75 dólares por hora.

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A jornada média semanal dos empregados do setor privado permaneceu em 34,4 horas. Na indústria, ficou em 40,5 horas, enquanto o número médio de horas extras passou de três para 3,1 horas.

A taxa de participação na força de trabalho, que mostra a parcela da população adulta empregada ou à procura de emprego, ficou em 61,9%.

O número de pessoas que trabalhavam em tempo parcial por razões econômicas aumentou em 339 mil, para 4,8 milhões. Esse grupo reúne trabalhadores que gostariam de ocupar uma vaga em período integral, mas tiveram a jornada reduzida ou não conseguiram encontrar esse tipo de emprego.

O contingente de desempregados há 27 semanas ou mais ficou próximo de 2 milhões, equivalente a 27,6% de todas as pessoas sem trabalho no país.

O que os dados sinalizam para os juros

A contratação acima do esperado, as revisões positivas e o avanço dos salários serão considerados pelo Fed nas próximas decisões sobre os juros. Um mercado de trabalho mais aquecido pode sustentar o consumo e dificultar a desaceleração dos preços, caso os aumentos de remuneração sejam repassados aos produtos e serviços.

O relatório, porém, também mostrou aumento do número de trabalhadores em jornada parcial que gostariam de trabalhar em período integral. A avaliação do banco central depende da combinação dos indicadores de emprego com os dados de inflação e atividade econômica.