EUA criam mais de 900 mil vagas em março, avanço de 96% em um mês

O mercado de trabalho americano está reagindo mais rápido à medida que a vacinação contra a Covid-19 se acelera e os estados abrandaram as restrições aos negócios. O payroll, indicador que mede a situação do emprego nos Estados Unidos, aponta a criação de 916 mil vagas em março, o melhor resultado desde agosto do ano passado. Levando em consideração os dados revisados de fevereiro, que apontam a abertura de 468 mil vagas, o crescimento é de 96% em relação ao mês anterior.

Os dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA nesta sexta-feira, 2, vieram acima da expectativa do mercado, que estimava a abertura de 600 mil vagas no período. A taxa de desemprego caiu para 6% e a taxa de participação da força de trabalho subiu ligeiramente.

O setor que mais criou empregos foi o de lazer e hotelaria, com 280 mil vagas. A tendência já havia sido vista no payroll anterior e pode ser relacionada à vacinação. Outros setores que abriram muitas vagas foram a construção, com 110 mil postos, e indústria, com 53 mil no mês passado, o maior avanço desde setembro.

O pacote de estímulo de 1,9 trilhão de dólares assinado pelo presidente Joe Biden deve dar uma injeção adicional de incentivo às contratações em meio a um apoio renovado para empresas e indivíduos. Segundo a agência Bloomberg, a Federação Nacional de Empresas Independentes mostrou que uma parcela recorde de proprietários de pequenas empresas em março disse que havia cargos vagos. Isso indica que o emprego continuará forte nos próximos meses.

Vacinação

O impulso para a recuperação econômica, refletida nos dados dos empregos, é a imunização. A vacinação do país, que utiliza os antígenos da Pfizer e da Moderna, tem avançado de forma rápida. O número de pessoas que já tomou as duas doses da vacina chegou 56 milhões, superando o total de casos registrados até hoje no país, que passa de 30 milhões.

Cerca de 30% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina, e 16,9% já tomaram as duas. No grupo acima dos 65 anos, cerca de 73% das pessoas receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Os dados são do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças).

Com mais pessoas vacinadas e menos restrição, a estimativa é que a economia volte a crescer neste ano. A OCDE revisou a previsão de crescimento do PIB dos EUA neste ano de 3,2% para 6,5%. O exemplo americano mostra que o investimento na imunização é uma política eficaz para o estímulo econômico.