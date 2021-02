EUA confirmam recuo de 3,5% da economia em 2020

O Escritório Oficial de Estatísticas (BEA) do Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou na manhã desta quinta-feira o PIB revisado do país em 2020. Os números mostram que o PIB foi de 20,93 trilhões, 498,3 bilhões de dólares a menos que no ano anterior, uma retração de 3,5% ao longo do ano. Os dados confirmam a projeção anterior e apontam a queda maior desde o ano seguinte ao fim da II Guerra Mundial.

Apesar do recorde negativo, o resultado é melhor que o estimado pelo mercado. O FMI, por exemplo, projetava recuo de 4,3% devido a pandemia. Apesar da queda no ano anterior causada pela Covid-19 e os lockdows, a previsão é de forte recuperação no ano de 2021. Economistas apontam crescimento de 6%, o maior desde 1984, quando a economia cresceu 7,2% sob a presidência de Ronald Reagan. Além do avanço da imunização contra o novo coronavírus, a sinalização de Powell contribui com o otimismo. Com o democrata Joe Biden na presidência, a favor de robustas injeções de dólar na economia, o país terá muitos incentivos para crescer.

No quarto trimestre, o PIB foi revisado em 1% para cima e ficou em 4,1% em dados anualizados. O mercado esperava, porém, que o crescimento no período seria de 4,2%. No trimestre anterior, o PIB cresceu o recorde de 33,4%, ante a forte queda do trimestre anterior. Após a divulgação dos dados, as bolsas americanas operavam no zero a zero na abertura dos mercados, também em compensação à forte alta ocorrida no dia anterior. Na quarta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que a inflação continua controlada e não é uma preocupação que levará a uma alta dos juros americanos.

