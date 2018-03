EUA confirmam que Brasil fica de fora de sobretaxa do aço

O representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, afirmou nesta quinta-feira, 22, em audiência no Comitê de Finanças do Senado, que Brasil, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, México, Canadá e a União Europeia estão isentos da sobretaxa de 25% no aço e de 10% no alumínio, que entraria em vigor na sexta-feira, 23, até que seja estabelecido um acordo comercial com cada um dos países.

Na quarta-feira, o presidente Michel Temer havia dito que os Estados Unidos iriam negociar as tarifas com o Brasil e que, enquanto as conversas estivessem em curso, as tarifas estariam suspensas. Embora ele tenha creditado a informação à Casa Branca, o governo americano ainda não havia emitido nenhum comunicado oficial.

Na quarta-feira, Lighthizer, falara durante três horas e meia em uma comissão da Câmara dos Representantes sobre as barreiras. Ele chegou a mencionar o Brasil, dizendo que esperava negociar “em breve” com o País uma isenção nas tarifas de importação do aço e do alumínio.